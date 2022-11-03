吃湯包改變一生…好心扶老翁一把 獲贈上海一套房

圖為鄭華手機裡仍保存著老翁李平最後一個生日的照片。(視頻截圖)

一位靠著幫企業老闆開車、租屋獨居的男子，十年前在湯包店用餐時，好心扶了坐在對面的老翁一把，兩人從此結緣，男子還擔負了照顧老翁的責任，時間長達八年。去年老翁過世前，決定將上海蛋黃區的一間房產及遺產留給男子，故事曝光，感動眾人。

鳳凰網報導，10年前（2012年）男子鄭華（化名）偶然在湯包店用餐時，遇到退休獨居的老翁李平，因湯包店常常滿座，兩人恰巧被安排併桌，老翁李平餐後起身時差點跌倒，鄭華趕忙伸手扶了他一把。老翁頻頻道謝，還說之前在淮海公園不小心摔一跤，坐在地上30分鐘都沒有人來幫忙，最後是被警察送回家的。

兩人互相認識後，老翁覺得鄭華是個好心人，就跟他要了手機 號碼。隔幾天，老翁就邀鄭華到家裡坐坐，此後雙方頻繁來往。鄭華發現老翁一人獨居，雖然老翁有一名女兒住在國外，還有個侄子每月會來探望一兩次，但鄭華從未看過他們出現，所以便常打電話詢問是否需要幫忙，有時還把公司車開回家，順道載老翁出門兜兜風。

兩人相識一年多後，鄭華意外摔斷腿需要住院動手術 ，因家人都不在身邊，住院期間無人照顧，老翁每天搭乘公車、地鐵 幫送飯，還在鄭華出院後，邀他到家裡小住。慢慢地，小住變長住，鄭華因養傷導致失業，老翁還負擔了所有生活開銷，讓鄭華相當感動，心想他日定將回報。

鄭華在傷勢痊癒後，考上保險代理人職照，用完成第一筆保單的佣金2萬人民幣(約2748美元)買了一輛二手機車，載著老翁四處逛逛，平日行動不便的老翁，拓展了生活空間，還能去看望母親的墓地，相當開心。就這樣，兩個非親非故的陌生人，像對待家人般的互相扶持過日子。

相處三年後，82歲老翁李平健康狀況每況愈下，他徵詢鄭華的意願，希望餘生能由他來照顧，為了確保法律效力，老翁帶著鄭華到法院公證，成為他的法定監護人。最終，鄭華一直照顧老翁，直到2021年老翁因病離世，之後，鄭華才發現老翁生前已擬好遺囑，將兩人在上海所住的房產及所有遺產，全都留給了自己。