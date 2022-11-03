擺自助紅薯攤籌錢救病兒 入帳沒少善款更多

陜西一名90後父親為了籌錢治療罹患白血病的兒子，擺起「自助紅薯攤」，前去購買紅薯的愛心市民絡繹不絕。(取材自極目新聞)

陜西一名90後父親為了籌錢治療罹患白血病的兒子，在西安曲江新區的繆家寨小區東門外擺起「自助紅薯攤」，意外的是，這個無人看管的攤子，不僅錢沒短少，還有人一次買走7箱，付完錢後，又捐了5000元(人民幣，下同，約987美元)現金，更有人匿名捐款1萬元。

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極目新聞報導，本在建築工地做水電工的劉鵬，2018年結婚，2019年生下兒子睿睿，一家三口本來很幸福，意外2022年6月孩子確診得到白血病；幸運的是，他和兒子配型成功了，兒子還有救。

報導指出，睿睿患的是急性白血病，目前正在等待骨髓移植，目前治療費已經花了20多萬元，做手術 還需要30萬元。為了籌錢治病，他賣起紅薯來，3元一斤，每天能賣幾百元，劉鵬也因此被稱為「紅薯爸爸」。

劉鵬因照顧兒子常要離開攤位，便立牌講述原因並留下收款碼，讓大家自助購買，令他沒想到的是，他不但收到了買紅薯的錢，還有市民給他發來愛心紅包，更有自發前去的志願者幫劉鵬賣紅薯。

報導稱，市民趙女士一次買下7箱紅薯，付完錢後，又捐了5000元現金；一名網友加了微信 ，給劉鵬家轉來1萬元，也沒留下姓名，只說等孩子好了會來看他。