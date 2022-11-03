廣西先例 14歲初中生進清華 本碩博連讀

官子欽在學校自學數學。(取材自南國今報)

廣西桂林14歲學生官子欽，近日獲得清華大學丘成桐數學科學領軍人才培養計畫（「數學領軍計畫」）入圍 認定，他將在春季學期直接到清華接受預科培養。通過預科考察後，無需參加中考和高考 ，官子欽將直接在清華大學接受本碩博貫通培養，他也成為廣西初中學生上清華的先例。

南國早報報導，官子欽已經與清華大學簽訂了「數學領軍計畫」認定書，獲得第一批入圍認定。在桂林市國龍外國語學校相關負責人眼中，官子欽是個文文靜靜的學生，他喜歡閱讀英文原版書，喜歡思考，具有超強的記憶力與邏輯能力，對數學有濃厚興趣和夢想。

官子欽能夠在初三就獲得清華「數學領軍計畫」入圍認定，與他本人努力、父母栽培，以及學校教練團隊的訓練分不開。報導指出，自官子欽進入初中以來，學校特地為他量身制定「拔尖創新人才早期培養」方案，建立成長檔案。

報導稱，官子欽的自學能力很強，在老師的引領和家長的督促下，他對大學數學中的微積分、線性代數、離散數學以及數理統計等課程進行了深入系統的學習。

另據廣西新聞網報導，初三學生直接跳級清華大學，外界也不乏「14歲就上大學，能否適應」等質疑聲音。根據清華的招生 規定，像官子欽這樣獲得「數學領軍計畫」入圍認定的學生，須於明年春季學期先到校接受預科培養，經過考察合格，方可辦理錄取手續。