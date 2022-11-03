廣西先例 14歲初中生進清華 本碩博連讀
廣西桂林14歲學生官子欽，近日獲得清華大學丘成桐數學科學領軍人才培養計畫（「數學領軍計畫」）入圍認定，他將在春季學期直接到清華接受預科培養。通過預科考察後，無需參加中考和高考，官子欽將直接在清華大學接受本碩博貫通培養，他也成為廣西初中學生上清華的先例。
南國早報報導，官子欽已經與清華大學簽訂了「數學領軍計畫」認定書，獲得第一批入圍認定。在桂林市國龍外國語學校相關負責人眼中，官子欽是個文文靜靜的學生，他喜歡閱讀英文原版書，喜歡思考，具有超強的記憶力與邏輯能力，對數學有濃厚興趣和夢想。
官子欽能夠在初三就獲得清華「數學領軍計畫」入圍認定，與他本人努力、父母栽培，以及學校教練團隊的訓練分不開。報導指出，自官子欽進入初中以來，學校特地為他量身制定「拔尖創新人才早期培養」方案，建立成長檔案。
報導稱，官子欽的自學能力很強，在老師的引領和家長的督促下，他對大學數學中的微積分、線性代數、離散數學以及數理統計等課程進行了深入系統的學習。
另據廣西新聞網報導，初三學生直接跳級清華大學，外界也不乏「14歲就上大學，能否適應」等質疑聲音。根據清華的招生規定，像官子欽這樣獲得「數學領軍計畫」入圍認定的學生，須於明年春季學期先到校接受預科培養，經過考察合格，方可辦理錄取手續。
據悉，「數學領軍計畫」設立初衷，就是希望引導學生從中學過度到更主動式的大學學習模式。預科學習期間，學校數理課程均採小班教學，每門課設有三個課堂，允許學生去聽不同的課堂，感受各教師授課風格，引導學生主動思考和摸索，逐步找到適合自己的學習節奏。
上一則
會巴基斯坦總理 習近平牽掛中國人安全
下一則
FB留言