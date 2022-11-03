湖南爸做菜這樣擺盤 家人狂讚：吃飯「像開盲盒」

胡格林的創意擺盤料理，這道是「水牛」。（取材自瀟湘晨報）

湖南岳陽一名爸爸天天給女兒做飯，不只料理好吃，擺盤也十分有特色。他做菜前還會將創意保密，給家人拆盲盒一樣的驚喜。

胡格林的創意擺盤料理，這道有青蛙造型。（取材自瀟湘晨報）

瀟湘晨報報導，這位爸爸名叫胡格林，今年53歲，他說自己做菜只是出於愛，家人也對此很支持、很鼓勵，加上網友的誇讚，給了他動力堅持下去。「我們一家現在每天都很期待一起吃飯，不知道爸爸當天會做出什麼新花樣。」胡格林的女兒胡雯雙說。

胡格林現在是中石油 的員工，他與創意菜品結緣已有一年多時間。「大概在去年7月份，一天中午我在家裡做午飯，但那天早上沒有去買菜，廚房只有幾根排骨和幾個蘑菇。」胡格林突發奇想，將蘑菇做成了烏龜的形象。

將煮好的菜端上飯桌後，胡格林騙女兒說這是烏龜湯，胡雯雙看了幾眼竟信以為真。吃完飯後，胡雯雙把爸爸用蘑菇做的「烏龜湯」發在了網上，意外收穫了許多點讚與收藏。

自此之後，胡格林每次去菜市場買菜時，看到各種形狀的食材，他都會留心一下：這個買回去可以做成什麼創意的菜？胡格林坦言，自己的創作還沒有遇到瓶頸期，「都是根據食材的形狀決定菜品的，這樣也就化解了瓶頸期的問題。」

胡格林的創意擺盤料理，這道是做成刺蝟形狀的菠蘿飯。（取材自瀟湘晨報）

報導指出，胡雯雙開始用自己的帳號發布爸爸的創意菜品：有做成刺蝟形狀的菠蘿飯、小蜜蜂形狀的甜品、酷似麻將的豆腐，以及用茄子與白菜做出來的「蟬」等等，收穫了不少網友的支持：「叔叔在古代就是御膳房的！」、「這位爸爸沒有創作瓶頸期嗎？」、「挺有創意的，好看又有趣，真的是心靈手巧的好爸爸！」

「有很多人還以為我是一名廚師，其實並不是。」胡格林說，自己做創意菜品完全是出於愛好。「每道菜品帶給大家更多的是歡樂與享受的過程，只要用心去觀察，就可以根據食材原有形狀，稍微加工一下，創意菜就出來了，不用花太多時間。」

胡雯雙說，爸爸把菜端上飯桌時，才知道他當天又做了什麼菜，全家人有類似拆盲盒的驚喜。「目前來說，爸爸沒有瓶頸期，有創意了就做，沒創意的時候就歇幾天再做。」