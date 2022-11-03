居隔外出 北京1人害2700人被管控 6日京馬恐取消

圖為中共20大期間，參會人員被要求進行一天兩次核酸檢測。（記者陳政錄／攝影）

北京 市新冠肺炎疫情 正持續升溫，2日新通報17例本土感染者中，有5例來自社會面篩查。由於堅持「動態清零」，在北京和確診者足跡重疊，遭到「7+3」居家隔離的人也越來越多，還有一人因違規外出，導致又多了2700人被臨時管控，隨著疫情持續，預計周末舉辦的北京馬拉松 也蒙上了一層陰影。

據北京市衛健委通報，據北京市平谷公安局通報，確診病例劉某某（女，37歲），10月29日被通知居家隔離，但仍前往超市購物，到餐廳聚餐，2日確診，被刑事立案偵查。截至目前，她的關聯病例已達7例，2700多人也被採取「疫情臨時管控措施」。

事實上，北京雖明面未採取大規模的靜默管理、封控管理措施，但因與確診者足跡「時空交錯」者，都需進行「7+3」居家隔離，以及對外省市進入北京者嚴格查驗，北京健康寶還會對涉疫足跡「彈窗」，大數據羅列範圍之廣，已經讓北京在社交平台上，被網友稱為一個「回不去，也出不來」的城市。日前北京環球影城、香火鼎盛的紅螺寺相繼有確診足跡，從平均單日入園人數來看，牽連了上萬人。

在此之下，將在11月6日鳴槍起跑的北京馬拉松，正引起討論。環球時報前總編輯胡錫進撰文表示，就在上周，有的城市宣布取消馬拉松，改為「線上舉行」，但是北京馬拉松到現在沒有取消或延期的跡象。他說，「老胡衷心祝願這次比賽在6日順利舉行，它在停辦兩年之後回到北京街頭的示範意義將是巨大的。」

他也在文中持續強調，北京的防疫成果，內部管理是成功的，包括沒有搞靜默管理，絕大多數民眾生活基本保持正常等。胡錫進還提到，動態清零決不意味著把封控面做大，把靜默的時間延長，把各種該舉行的、有人群聚集的活動通通取消，並指這次賽事是伴隨著疫情舉辦，「它尤其體現了動態清零的真諦。」

在中共20大召開前，因疫情停辦兩年的北京馬拉松敲定11月6日開跑，一度被視為中國鬆綁防疫措施的風向標，但限制僅北京常住人口報名，須完成疫苗接種、持24小時核酸陰性證明等。此外，因近期多省疫情持續，長沙馬拉松已改線上舉行，無錫、太原等地馬拉松宣布延期。