封控放鬆 中國部分城市乘火車飛機免核酸

陝西西安學生們排隊出示核酸證明進入西安北站。 （中新社）

11月2日，一條關於「桂東鐵路坐火車不再查驗核酸證明」的消息衝上熱搜，但很快被刪除了相關內容。不過，據「第一財經」報導，從11月起，乘坐火車和飛機出行均有了新變化，部分城市乘坐高鐵、飛機出行不再需要48小時內核酸檢測 陰性證明。

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11月1日，「桂東鐵路」、「桂北鐵 路」公眾號發布通告稱，坐火車不再查驗核酸證明（進京除外）。通告表示，除進京旅客須出示持北京健康寶綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明方可進站乘車外，其他旅客需出示健康碼、行程碼測溫進站。不過，2日下午「桂東鐵路」、「桂北鐵路」兩地公眾號又刪除了相關內容。

信息顯示，桂東地鐵管轄範圍為貴廣高鐵、南廣鐵路、益湛鐵路，41個車站，包括梧州南、賀州、藤縣等站。梧州火車站表示，目前鐵路方面沒有提供核酸證明的要求，具體還需要諮詢出發地和目的地的防疫部門。

除了廣西，廣東的湛江市旅遊局也在起官方微信平台發布通告稱，「2日起，乘坐火車離湛（進京除外）不需查驗核酸證明」。

不僅僅是高鐵，機場 方面也有新消息。安徽的合肥新橋機場發布通知稱，出港不再查驗核酸檢測報告。通知表示，鑒於合肥市已無社會面新增病例，根據中國國務院聯防聯控機制相關規定，自10月31日起，自新橋機場乘坐飛機離開合肥的旅客，合肥新橋機場不再查驗核酸檢測陰性證明，但繼續查驗安康碼和行程碼。

不過機場方面也提醒，儘管合肥出港不查核酸報告，但有些目的地機場仍需查驗，請出港旅客在購票時諮詢該航空公司，做好相應準備。