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疫情升溫 鄭州港區封控7天 富士康續運作 廣州、天津半封城

記者葉文義、陳言喬、廖士鋒／綜合報導
鄭州航空港區富士康園區有返鄉意願的工人，陸續登上回家的大巴車。（中新社）
鄭州航空港區富士康園區有返鄉意願的工人，陸續登上回家的大巴車。（中新社）

中共20大閉幕之後，各地疫情又有升溫跡象，不少地方再度實行「全域靜默管理」嚴格防控舉措，類似半封城狀態。

其中，鄭州航空港區自2日中午12時起，實行七天全域靜默管理；天津濱海新區部分區域也自2日起實行三天靜默管理；而前一天，湖北省武漢市江岸區從1日起已啟動靜默管理五天。鴻海旗下富士康中國鄭州廠區之一位於航空港區，鴻海2日表示，集團屬於區域裡確定的重點企業、生產不受影響。

河南日報旗下的「頂端新聞．大河財立方」報導，鄭州航空港區2日已與相關企業對接，對富士康科技園區目前歇班、暫時不上班、離職居住在公寓的員工，制定五項共15條關愛措施，內容包括保障員工生活供給、保障員工防疫和健康安全、加強環境消殺和垃圾清運、加強員工心理疏導和人文關懷、依法維護員工合法權益等。

中國疫情自10月24日單日新增本土感染者總數突破千例以來，隨後幾天感染者數量整體呈上升趨勢，10月30日感染者總數已近2700例。10月31日、11月1日，單日新增感染者總數均保持在2700餘例。

其中，近日受關注的河南鄭州疫情相對較嚴重。從官方通報數據來看，1日河南新增本土確診及無症狀共「64+295」感染者，其中，鄭州通報「64+294」例，等於河南1日新增感染幾乎全在鄭州。

另一個製造業重鎮廣東疫情亦升溫，主要涉及廣州、深圳等地。官方數據顯示，1日廣東新增本土確診及無症狀共「125+298」例，其中，廣州「73+253」例，深圳「18+5」例。對此，廣州各地陸續實施臨時管控措施，包括越秀區梅花村街部分區域、荔灣區部分區域。

此外，即便上海市通報1日僅新增一例感染者，但上海市所屬微信公眾號「上海發布」2日發文指，上海迪士尼曾現患者的篩檢累計已擴至44.2萬人，結果均為陰性。有網友關心，為啥身邊都是被封的同事，病例卻這麼少？上海發布回應，近日陽性感染者和密接涉及場所較多且較為複雜，根據國家和該市疫情防控有關規定，對所涉的相關區域實施臨時管控措施，暫停非必要的流動，對人員和環境進行篩查。

另外，疫情發展迄今，原本普遍施行的常態化核酸檢測免費機制，日前在收費機制上已經發生了變化，不少城市開始要求民眾需要自費檢測，雖然非強迫，但因為許多公共交通都要出示相關證明，也形同增加民眾負擔。第一財經報導，以湖南岳陽市為例，該市宣布經開區與岳陽樓區的常態化核酸採樣實行收費，收費標準為混管每次人民幣4元（約0.54美元）。

雖然上述地方政府多表明新政策是「願檢盡檢」，但目前各地的公共交通幾乎都對核酸檢測結果有所要求，等於是變相強迫民眾付費才能搭乘大眾交通工具外出，這個政策在微博等社交媒體上也引起不少討論與批評。

河南省鄭州市一處小區，醫務人員正在為小朋友進行核酸採樣。（新華社）
河南省鄭州市一處小區，醫務人員正在為小朋友進行核酸採樣。（新華社）

疫情 鄭州 河南

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