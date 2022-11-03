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團夥獵捕63小熊猫 1隻賣35萬 四川樂山逮31人

中國新聞組／北京3日電
由於行動比較緩慢，野生小熊貓很容易被獵捕。（取材自封面新聞）
由於行動比較緩慢，野生小熊貓很容易被獵捕。（取材自封面新聞）

中國二級重點保護野生動物小熊貓，35萬元（人民幣，下同，約4.8萬美元）即可買到？四川樂山警方2日通報一起特大危害野生動物案，查扣小熊貓活體63隻，還有小熊貓被油布紙包裹偽裝成狗交易。警方從獵捕、收售逮捕團夥31人，相關證據顯示交易的小熊貓數量大約在8、90隻，涉案總價值1000餘萬元。

紅星新聞報導，今年4月15日，四川省公安廳森警總隊給樂山下發線索，在樂山有一個姓楊的中年婦女疑似長期獵捕、收購小熊貓，然後販賣到成都的養殖場，樂山警方成立專案組調查。

這個楊姓婦女是樂山人，離異帶著一個11歲的孩子。在跟蹤過程中，民警發現其軌跡十分反常：經常從當天下午4、5點到樂山市馬邊縣，晚上7點回到樂山，短暫停留後又連夜直奔成都，次日凌晨再返回樂山，最多的一個星期內，竟然連續跑了4趟。

專案組分析，楊女是一名中間商，從馬邊購買小熊貓後，再轉運成都售賣，賺取中間差價。

報導指出，今年5月30日，專案組兵分兩路，在都江堰灌溫路上將正在交易的楊女逮個正著。

在楊女拿著的一個水果籃裡，是一個麻布口袋，拆開裡面的一層油紙袋，兩隻活蹦亂跳的小熊貓映入眼簾。起初謊稱籃子裡裝著小狗的楊女，乖乖束手就擒。隨後，民警在養殖場內發現了活體小熊貓60隻。楊女被捕後，馬邊還有人聯繫她要賣小熊貓。

此外，民警在養殖場凍庫發現一隻已經死亡的小熊貓，另外還在竹林裡挖掘出3隻小熊貓的屍體。據楊女交代，在馬邊有一夥專門從事抓捕小熊貓的獵人，他們非常熟悉小熊貓的生活習性，多達20餘人。

獵人將定位器套在狗身上，讓狗在小熊貓經常出沒的地方去攆，有時到處亂竄的小熊貓就會跑到樹子上面，獵人趁其不備用網兜將其網下來。有時三、四個獵人一起合圍小熊貓，再用繩子將小熊貓的腳或頭套住。

這些獵人將小熊貓抓獲後，以每隻2500元至4000元不等的價格賣給楊女，楊女再以每隻1萬元的價格賣給養殖場，養殖場再高價賣到北京、江蘇、廣東、雲南、新疆等地。據介紹，前年的成交價每隻5萬元，去年是每隻13.5萬元，今年則喊到了每隻35萬元。

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