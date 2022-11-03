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財政無法負荷 中國多地核酸檢測改「自費」

記者林則宏／即時報導
圖為上海虹橋火車站對外地來滬人員實施核酸「落地檢」。(記者林則宏／攝影)
圖為上海虹橋火車站對外地來滬人員實施核酸「落地檢」。(記者林則宏／攝影)

中國實施「常態化核酸檢測」近半年來，保守估計每月至少耗費人民幣176億元，一些地方政府的財政已經無法支撐，不得不於近期開始取消免費核酸政策，開始要求民眾自行承擔日常核酸檢測費用。

據上海《第一財經》統計，包括貴州貴陽、畢節下屬的織金縣；湖南岳陽部分區域；四川宜賓下屬多個縣區；甘肅隴南和酒泉下屬的部分縣區；廣東惠州下屬部分區鎮等多個城市和縣區，都在近期對常態化核酸檢測的收費政策進行調整，除特定人群和特定情況外，其他居民進行核酸檢測都需自費。

貴陽10月31日晚間公告，除風險職業人員、省外來（返）人員可到定點機構掃「風險職業人群和重點人員識別碼」，進行免費核酸檢測，其餘人按「願檢盡檢」原則，根據本人工作、生活需求，需自費進行核酸檢測。

貴陽同時規定，民眾進入重點場所機構，如發燒就診或住院仍須持24小時內核酸陰性證明；進入酒吧、網吧、影居院、歌舞廳、KTV、棋牌室、洗浴中心、密室逃脫、遊戲廳等室內密閉場所，以及賓館酒店、民宿、景區景點，須持72小時內核酸檢測陰性證明。

中國執行「核酸檢測常態化」迄今已逾半年時間。今年5月，中國國務院聯防聯控機制電視電話會議要求，大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」；中國國家衛健委主任馬曉偉隨後在《求是》雜誌發表署名文章提出，省會和千萬級人口以上城市應建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每周定期檢測。

此後，核酸檢測就成為中國民眾日常生活的一部分，出入公共場所、搭乘交通工具需持48小時、72小時、7天不等的核酸檢測陰性證明，費用多由地方政府承擔。

根據中國東吳證券早前測算，若中國所有二線以上城市均實施72小時常態化核酸檢測，涉及的人口達5.05億人。按平均檢測單價每人每次人民幣3.5元計算，一月就要斥資人民幣176.75億元，無疑為地方財政帶來不小的壓力。

由於中國一些活動或場所要求24小時內核酸檢測陰性證明，加上系統偶而會出現異常，導致民眾檢測結果未出，因此不少民眾為防萬一，甚至會一天主動檢測兩、三次，從而加重地方政府的核酸費用負擔。

另，雖然中國部分鐵路、航空近日不再查驗旅客核酸證明，但財新網強調，這不代表旅客可以省略核酸檢測，因為出站時仍需遵守屬地管理要求，如出示行程碼和健康碼等，也有目的地仍需查驗核酸陰性證明。

檢測 國務院 甘肅

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