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中國明年3月開放？1張神秘截圖激勵交易員大買股票

編譯季晶晶／綜合外電
中國傳出3月將放寬防疫限制。(路透)
中國傳出3月將放寬防疫限制。(路透)

一張以四段文字描述中國重新開放計畫的截圖，激勵交易員連兩天大買股票，即使根本沒人知道這是誰寫的、什麼時候寫的、也不知道真假。這則白底黑字未證實出處的貼文，周一晚間開始出現在分析師和基金經理人的微信群，隔天以燎原之勢迅速瘋轉，聲稱中國很快會成立專家團隊研擬放寬防疫封控措施，目標是明年3月實質開放。

根據截圖，在中國位列第四的政治局常委王滬寧周日應國家主席習近平要求，與新冠專家組召開會議。為了規避網路審查，這則貼文稱習近平為「大老板」，用「WHN」代表王滬寧。

貼文表示，與會的還包括經濟和宣傳部門，共商加快「有條件」開放方案的形成，目標是明年3月實質性開放。

駐香港的知名經濟學家洪灝也發布了內容類似的推文。MSCI中國指數的股票周二反彈3,200億美元後，周三進一步擴大漲幅，兩日總計上漲4,500億美元。由於中國經濟增速是近40年來最弱，陸股今年來在全球表現幾乎墊底，投資人一直在尋找大舉買進的理由。

洪灝指出，開放不是能一夜之間做成的決定，一定要經過認真研究和溝通，所以大多數人認為，3月兩會（政協、人大）之後是重新開放的好時機。

這事顯示要獲取有關中國準確訊息的難度有多大。政府內部審議和領導層更迭通常都是嚴防死守的機密。重大的政策轉變常以出其不意的方式流出，儘管無法立即驗證真偽。

中國官方閉口不談傳言。外交部一位發言人在周二例行發布會上表示，不了解相關消息。

周三，市場延續漲勢之際，還出現了進一步的傳言。有逾1.4萬粉絲的推特用戶Shanghai Macro Strategist發布了據稱是來自兩家中國券商的截圖，指中國防疫政策即將做出調整。

一則是海通證券聲稱周五將召開會議，以採取包括放鬆隔離規定、取消航班熔斷機制等措施。但海通以電郵回覆彭博資訊表示這則截圖不是真的。

另一則截圖引述天風證券三位分析師說，防疫政策將放寬。但彭博資訊聯絡上這三位分析師，他們都表示不知道任何有關防疫政策的訊息。

一張神秘截圖讓中國3月放寬防疫限制的謠言滿天飛 。(取材自推特@Shanghai...
一張神秘截圖讓中國3月放寬防疫限制的謠言滿天飛 。(取材自推特@ShanghaiMacro)

防疫 分析師 股票

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