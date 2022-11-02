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鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

鄭州航空港區 制訂富士康員工關愛15條措施

記者陳言喬／即時報導
鄭州航空港區富士康園區有返鄉意願的工人，陸續登上回家的大巴車。（中新社）
鄭州航空港區富士康園區有返鄉意願的工人，陸續登上回家的大巴車。（中新社）

鄭州航空港區2日中午宣布全區實行靜態管理後，港區已與相關企業對接，對富士康科技園區目前歇班、暫時不上班、離職居住在公寓的員工，制定五項共15條關愛措施。

河南日報旗下的「頂端新聞．大河財立方」報導，為認真落實把員工健康安全放在第一位，高效統籌防疫與生產生活的工作要求，針對員工和社會關切，鄭州航空港區管委會制定「富士康科技園員工關愛15條措施」：

一、保障員工生活供給

1.改善就餐條件，對歇班、暫不上班、離職仍居住在公寓的員工，保障一日三餐配送到社區，確保員工熱飯、熱水，每人每天另加牛奶和水果。

2.提高防疫期間伙食標準，保障員工營養需要。

二、保障員工防疫和健康安全

3.為每位員工配備防護用品包，包括N95防護口罩、酒精消毒劑等防護用品，按照7天用量發放。

4.在各居住社區設置醫務室，配備醫護人員及必要的藥品、診療設備，方便員工就近就醫；對確需入院就診的，第一時間安排轉運至定點醫院治療。

5.每個居住社區按需要設置核酸檢測採樣點（屋），每天免費為員工開展核酸檢測，確保一日一測。

6.對有感染者的同住人員，及時安排調整居住環境，並同步做好原宿舍消殺處理。

三、加強環境消殺和垃圾清運

7.從11月2日夜間起，連續3天對富士康科技園區、員工公寓及周邊公共環境進行全面消殺。

8.組織專業機構，增強社區垃圾清運和物業保潔力量，生活垃圾一日兩清，同步開展社區垃圾儲運設施消殺。

四、加強員工心理疏導和人文關懷

9.加強專業心理健康服務，開通心理輔導熱線。

10.建立員工訴求收集、轉辦、回饋機制，增設12345熱線專用坐席，做到有問必答、有訴必接、有求必應、有難必幫。

11.建立員工微信交流群，暢通員工交流管道，及時瞭解個性訴求，完善幫扶措施，協調解決有關問題。

五、依法維護員工合法權益

12.尊重員工去留意願。按照疫情防控有關規定，對在公寓自我隔離或在隔離點集中隔離的員工，連續7天核酸檢測陰性、確有意願返鄉的，由疫情防控指揮部統一組織轉運，安全有序返鄉。

13.對隔離結束後願意返崗的員工，由企業安排工作崗位，並及時兌現相關激勵政策。

14.對涉及勞動糾紛的，由人力資源社會保障部門按法律程式及時受理，依法保障員工合法權益。

15.對因特殊情況確需立即返鄉的，及時安排車輛進行「點對點」安全轉運，按疫情防控政策納入當地閉環管理。

檢測 疫情 防疫

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