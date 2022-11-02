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捍衛少先隊莊重性 新國標「紅領巾」不捲邊不掉色

中國新聞組／北京2日電
新版「紅領巾」國家新標準，要求耐汗漬、洗滌不易掉色、不易捲邊和脫線。（取材自北京日報）
新版「紅領巾」國家新標準，要求耐汗漬、洗滌不易掉色、不易捲邊和脫線。（取材自北京日報）

為維護少先隊組織形象，市場監管總局（標準委）近日發布了新版「紅領巾」國家標準，要符合直接接觸皮膚類的兒童紡織產品標準，還要耐汗漬、洗滌不易掉色、不易捲邊和脫線。

來源：YouTube

北京日報報導，近年來部分地方反映，市場上的紅領巾產品存在縫製工藝粗糙、掉色、面料稀薄等問題，影響少先隊標誌標識的規範性、莊重性。

按照新標準的要求，紅領巾分為小號和大號兩種規格。其中，小號的尺寸為底邊長100厘米、腰邊長60厘米；大號的尺寸為底邊長120厘米、腰邊長72厘米。

此外，新標準特別提出，紅領巾要符合直接接觸皮膚類的兒童紡織產品標準。在色牢度方面，加嚴了耐乾摩擦色牢度、耐汗漬色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度的要求，以保證產品具有較高色牢度水平，同時有效降低使用過程中染料向人體的轉移風險，提高產品的使用性和安全性。在縫製方面，須有效解決紅領巾容易捲邊和脫線等問題。

實地查訪紫竹橋附近的一家文具店，店主表示，店裡售賣的主要是針對小學生設計的小號紅領巾，3元人民幣（約0.41美元）一條。測量後發現，店內售賣的紅領巾底邊約長117厘米，腰邊長約為67厘米，與新標準的要求有一定「差距」。

另一家小賣店，紅領巾售價為5元人民幣。紅領巾是否會掉色是很多家長最為關心的問題，實測清洗這款紅領巾時發現，用肥皂輕輕搓洗後，泡沫立刻變成了紅色，連續清洗了三遍，泡沫依然泛著淡紅色。

北京

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