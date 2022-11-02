湖北重建供銷社 民憂開倒車重回計畫經濟

山西省忻州市五台山供銷社。（取材自知乎）

湖北日報日前發布「湖北基層供銷社恢復重建至1373個基本覆蓋全省鄉鎮」的報導，經發酵後登微博 熱搜。住房和城鄉建設部、民政部日前也印發通知，要求各市（區）選取三至五個社區開展「完整社區」建設試點工作，進一步健全完善城市社區服務功能，兩年後全中國推廣。其中，對民生服務「大包辦」措施包括配建社區食堂。

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綜合媒體報導，在部分不了解事實全貌的自媒體誤導下，不少網友擔心這是要回到「統購統銷」的時代。更有人擔心供銷社「重出江湖」，恐倒退回到計畫經濟時期，反而出現地方物資、民生供應鏈 不足情況。

據報導，住建部網站周10月31日發布「關於開展完整社區建設試點工作的通知」，稱要試點完善社區服務設施，規畫建設社區綜合服務設施、幼兒園、託兒所、老年服務站、醫療服務站，每百戶居民擁有綜合服務設施面積不低於30平方米；並配建便利店、菜店、食堂、郵件和快件寄遞服務設施、理髮店、洗衣店、藥店、維修點、家政服務網點等便民商業服務設施，為居民提供「一站式」服務。

多項指標中，社區食堂引起最多討論。「無錫日報」日昨發表評論表示，當地近年不少街道、社區紛紛辦起社區食堂，目的就是為了讓獨居、高齡、失能長者「在家門口就能吃上『熱乎飯』」。

河北某市前供銷社工作人員表示，當地現在還存留的供銷社，很多是農民們買農藥還有生產工具用的，並認為「很難再把供銷社做起來」。

時事評論員劉銳紹認為，試點是經濟收縮下物資調配、社區管理的應變方式，「現在物資、民生供應鏈很可能出現地方性的供應不足，官方必須防止因此出現危機，影響社會穩定」。中國不可能全面恢復計畫經濟，如此會打破改革成就。他亦提醒，地方在執行過程中常常出現政策「變形」，要觀察未來試點落實是否出現不公及政治化氾濫。