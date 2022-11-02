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戲裡戲外皆義氣 「關羽」陸樹銘為「張飛」籌醫藥費

中國新聞組／北京2日電
談到拍戲時必須黏貼眼角才能呈現關羽丹鳳眼，陸樹銘露出痛苦表情。（取材自中新周刊／視覺中國圖）
談到拍戲時必須黏貼眼角才能呈現關羽丹鳳眼，陸樹銘露出痛苦表情。（取材自中新周刊／視覺中國圖）

1日過世的陸樹銘因成功詮釋忠肝義膽的關羽紅遍了演藝圈，他扮演的關羽與李靖飛扮演的張飛不僅劇中結義，在現實生活中也是「兄弟」。2015年，李靖飛因腦梗退出演藝圈，陸樹銘得知「三弟」患病，二話不說四處奔波為弟弟籌款治病，花錢為李靖飛買藥。 沒想到，如今，「二哥」先於「三弟」撒手而去。

來源：YouTube

在演「三國演義」期間，陸樹銘結識不少朋友，其中，劇中飾演三弟張飛的李靖飛，成了陸樹銘生活中的「兄弟」。中新周刊報導，和個性外向的陸樹銘不同，李靖飛內向靦腆，在劇組期間，孫彥君（劉備飾演者）、陸樹銘、李靖飛三人同住同住，親如兄弟，拍攝條件艱苦時，三人還一起去農田中偷過老鄉的玉米，後被擒獲。

幾年前，陸樹銘接商演、走穴甚至去婚禮現場當司儀、給企業剪綵，那段時間網曾出現不少針對陸樹銘的言論，稱他在消費「關羽」，利用關羽圈錢。但那些人們眼中他「圈的錢」，最終都換成了李靖飛的藥。 

紅星新聞報導，李靖飛因罹患腦溢血身體不便，治病的花銷很大，一度沒有錢治病。2015年，得知「三弟」患病，陸樹銘二話不說，四處奔波為弟弟籌款治病，找了中醫理療專家，帶李靖飛做了個全面體檢。近幾年，為讓李靖飛走出困境，陸樹銘還為他募捐，繼續找針灸醫生，聯繫康養公寓等。

陸樹銘從來沒有解釋過，只是在自己的朋友圈發過感慨：「我的弟，那一年，桃花開，風華正茂志講述…多少歲月同逝…如今正是好時候…你卻拄了拐…。」

在1994版「三國演義」中飾演呂布的演員張光北說，今年年初，自己的家人參加了一檔電視節目的錄製，打電話找陸樹銘幫忙助演，「他二話沒說，『單刀赴會』，他在生活中就是這麼一個仗義的人」。

「我們老三國的演員有一個群，不過大家平時天南海北鮮有見面，但是陸樹銘總是很活躍，他總能讓群裡的氣氛變得很好，就在昨天，他還在群裡發布過消息，我們還互動過，誰想到今兒他就走了。」張光北難掩悲痛。

紅星新聞報導，當年「三國演義」製片人的任大惠表示，李靖飛目前情況並不太好，「現在可能話都說不出來了，他在石家莊，之前我們「三國演義」聚會時，都是女兒推著輪椅帶著他來的，他只能簡單說『大家好』」。

陸樹銘因成功詮釋忠肝義膽的關羽紅遍演藝圈。 （取材自中新周刊）
陸樹銘因成功詮釋忠肝義膽的關羽紅遍演藝圈。 （取材自中新周刊）

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