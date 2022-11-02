演活關羽 66歲陸樹銘心梗驟逝 為演好關二爺 曾6次摔馬

陸樹銘扮演關羽被中國觀眾熟知。（取材自微博）

曾在94版電視劇「三國演義」中飾演關羽的陸樹銘於1日因心梗去世，享年66歲。陸樹銘活躍於話劇舞台，曾在「大話西遊之大聖娶親」片中飾演牛魔王，但他塑造的關羽形象最為經典，是觀眾和朋友眼中的「二爺」。不會騎馬的他，曾為演好關羽的角色而六次摔下馬受傷，是劇組公認的好演員，他曾說「這個角色（關羽）過了20多年，大家依舊記憶猶新，足矣」。

陸樹銘1956年出生，1980年考入西安話劇院。新京報報導，他不僅活躍在話劇舞台，在西安話劇院創作的話劇「蒼涼青春」、「大潮中的漩渦」中出演過角色，還跨界影視劇領域，在鞏俐、張藝謀主演的電影 「古今大戰秦俑情」中飾演「秦始皇」。其中以電視劇「三國演義」關羽的形象最為觀眾所熟知。

「三國演義」的製片人任大惠早年曾透露，關羽的人選很晚才最終確定由陸樹銘出演，劇集播出後很多觀眾都稱讚「關老爺」選得特別好。

為了演好關羽，陸樹銘進組後對照「三國演義」，把劇本中關於關羽的段落、台詞都工工整整地手抄了一遍，並貼滿宿舍床頭、牆上、浴室鏡子上，每日進門便對著牆、瞇著雙眼默背台詞，揣摩關羽「美髯飄拂，威風凜凜」的樣子。但他尋找了近一年才有所眉目，突然一次拍戲時感覺自己把握到了關公的「脈搏」，「有一種靈魂出竅的感覺」。

劇中關羽馬戲很多。陸樹銘幾乎每天都要練刀、騎馬。拍攝過程中，不會騎馬的他曾六次摔下馬。最嚴重的一次，他騎的馬意外踩在一塊大鵝卵石上，人仰馬翻，鵝卵石直接硌到了陸樹銘的胯骨，在床上躺了一個月。劇組請部隊的老大夫給陸樹銘治傷，老大夫找了根小木棍給他咬著，然後拿了一根粗針管把他腿裡的淤血抽出來，類似關公的刮骨療毒。

「三國演義」之後，陸樹銘很長時間沒能脫離「關羽」的形象。由於身高的原因，陸樹銘一直被身邊人稱作「大陸」。後來成為觀眾眼中熟悉的「二爺」，他直言，「這個角色過了20多年，大家依舊記憶猶新，足矣」。陸樹銘生前也多次表達，並不是自己塑造了關羽，而是關羽塑造了自己。

在94版「三國演義」中扮演諸葛亮的演員唐國強表示，「關羽在這個戲裡面危險的馬戲特別多，他臉上兩三年還都黏著大鬍子，這個也讓人挺受不了的。冬天扎得肉疼，夏天曝曬過敏 ，為了給大家扮演好關羽，陸樹銘確實吃了不少苦，他是一位好演員」。