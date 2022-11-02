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武漢江岸區靜默5天 居民超市搶菜連夜逃離 路上大塞車

中國新聞組／北京2日電
武漢江岸區要靜默5天，居民深夜搶菜。（取材自微博）
武漢江岸區要靜默5天，居民深夜搶菜。（取材自微博）

中共20大結束後，各地疫情管控更加嚴厲。武漢江岸區10月31日通知要靜默五天，大批居民深夜駕車逃離，路上車輛密密麻麻，亦有大批市民深夜逼爆超市搶購食物。

來源：YouTube

網傳通知顯示，武漢江岸區疫情嚴重，從11月1日起靜默五天，不進不出，提醒居民提前準備好物資。

自由亞洲電台報導，武漢市江岸區的星級酒店，確認收到政府的靜默封控通知，已經開始執行。

武漢江岸區酒店經理表示，目前接到通知是五天，就是從前天開始已經靜默了，「現在我們酒店可以辦理正常入住，這段時間內的話可能出不了江岸區，就是在江岸區之內活動。這邊還是可以自由進出的，只是範圍可能會縮小一點，就是只是在江岸區裡面。小區是不進不出，但我們酒店沒有受到影響。吃飯的話不能堂吃，要打包帶到房間，就只能說給你提供盒飯，然後你到餐廳裡頭去領取，然後你到房間裡頭去食用。」

該區要靜默五天的消息引發居民恐慌，大批民眾深夜湧入超市、商場搶購物資，超市內人山人海。有網友哀嘆：「實在沒想到這個年代了，還要搶菜度日。」、「難道一輩子都要過這種生活麼？」

還有大批居民連夜駕車逃離。網傳影片顯示，深夜的道路上擠滿密密麻麻的車輛，綿延不斷。由於車輛太多，車龍堵塞至寸步難移的局面。

有武漢網友表示：「昨夜可以說是逃難式發展？」、「害怕的是病毒，還是…我都快分不清楚了。」、「江岸區要封控，很多人連夜往外跑。大家擔心的可能不是隔離三天或者五天，擔心的可能是不確定，不確定隔離幾天，不確定生活物資是否有保障，像有些地方有的人反應都隔離了80多天了？」

武漢江岸區要靜默5天，居民深夜駕車逃離。（取材自微博）
武漢江岸區要靜默5天，居民深夜駕車逃離。（取材自微博）

武漢 疫情 20大

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