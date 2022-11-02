疫情擾亂航班 廣州近7成取消 鄭州幾乎停飛

廣州市連續四天新增感染者總數超過百例，白雲機場10月31日已取消航班888班。（中新社）

中國1日通報新增2719例本土病例，其中本土確診498例，包含廣州本土確診190例，當地連續4天新增感染超過百例。廣州疫情 升溫，航空樞紐廣州白雲機場 10月31日取消888航班，取消率達6成9，而疫情嚴峻的新疆 烏魯木齊及河南鄭州等在內的機場航班，取消率接近100%。

10月31日0至24時，中國新增2719例本土病例，其中新增本土確診498例，包括廣東242例、福建82例、新疆23例、北京21例、山西17例等。

廣東本輪疫情主要在廣州，廣州市當局10月31日表示，目前疫情防控面臨境外輸入、省外輸入、本土反彈三重壓力，防控形勢嚴峻複雜，疫情透過航空、港口、鐵路、公路貨運和自駕等方式輸入，且涉及貨運司機、遊客、返校學生等多個群體，且軌跡複雜，涉及密閉場所，醫院、各級各類學校、大型超商和批發市場等。

據觀察者網報導，航班管家數據顯示，截至10月31日中午，廣州白雲機場取消航班888班，取消率為69%。然而，包括新疆烏魯木齊、內蒙古呼和浩特和河南鄭州等在內的機場航班，取消率已接近100%。

烏魯木齊10月31日新增本土病例479例，目前仍有中風險地區150處，高風險地區877處，呼和浩特單日新增151例，目前高風險地區265處，鄭州新增95例，高風險地區21處，仍面臨嚴峻考驗。