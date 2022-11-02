員工「逃疫」驚動高層 河南省長坐鎮富士康：閉環嚴管

河南省長王凱(中)到富士康爆疫廠區了解情況。(央視畫面截圖)

鴻海旗下富士康河南鄭州 園區爆發疫情 ，員工「逃疫」徒步返鄉驚動高層。河南省長王凱昨赴鄭州科技園指揮調度，指示用最高效率阻斷疫情擴散，並強調要嚴格人員、物資閉環管理，壓實企業防疫主體責任。此外，為留住員工，富士康方面調升出勤補貼，11月全勤獎最高1萬5000元（人民幣，下同，約2000美元）。

疫情衝擊下，富士康鄭州園區日前出現大批員工「徒步返鄉」，相關影片傳出後引發熱議。過去幾日多由集團和當地廠方出面回應，王凱親赴園區考察指揮，顯示中國方面已提高重視程度。

據河南日報報導，王凱昨赴富士康鄭州科技園的生產廠區、生活社區，查看物資供應、衛生消殺、人員通勤等情況，聽取鄭州市、航空港區和企業負責人匯報。他表示，當前疫情形勢嚴峻複雜，各部門要高度重視、迅速行動，嚴格落實工作要求，用最短時間、最高效率阻斷疫情擴散、防止風險外溢。

河南省長赴富士康園區視察，強調做好員工關心關愛。(央視畫面截圖)

王凱強調，要迅速成立省市區和企業聯合的應急指揮體系；要嚴格人員、物資閉環管理，壓實企業防疫主體責任；扎實開展核酸檢測、流調排查、隔離管控、環境消殺等工作。

此外，為鼓勵員工留廠，最新獎勵措施也陸續公告。第一部分是獎勵出勤員工所推出的「激勵新政」，自11月1日至30日，上調鄭州廠區正常出勤的全體員工出勤補貼，從原本的每天100元增至每天400元；還有全勤獎，1至30日按累計出勤天數分成：15天至20天、20天至25天、25天以上共3檔，分別獎勵3000、4000、5000元。11月出滿勤總獎金可拿1萬5000元。 鄭州富士康的「激勵新政」，每日出勤補貼從100元大增至400元。（取材自澎湃新聞）

其次是獎勵留廠員工的「隔離補貼」，據科創板日報報導，員工返鄉後須隔離7天，而願意留在廠區隔離的員工每天補助300元，合計7天共2100元。

值此之際，鄭州衛健委卻發文稱「新冠肺炎不可怕」，並且調整當地管控措施。

據財新網報導，鄭州市衛健委官方微信公眾號10月31日發布「新冠肺炎不可怕，可防可治，鄭州權威專家來解答」一文。文中的專家指出，「新冠病毒感染是自限性疾病，大家不用過於驚慌」。感染後根據病情、症狀等情況，在專科醫生指導下進行治療。同時保證充足睡眠，多飲開水，保持心情舒暢，規律飲食，有助於疾病的快速恢復。