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雙11催貨利器 發瘋文學出圈 網民實測：挺管用

中國新聞組／北京1日電
發瘋文學微博熱搜截圖。（取材自微博）
發瘋文學微博熱搜截圖。（取材自微博）

「我知道我配不上發貨，大家都發貨了，不像我，連催的時候都小心翼翼…」雙11預售已開啟，一些消費者「委屈」、「碎碎唸式」與客服催貨的言語迅速出圈。這類被稱為「發瘋文學」的對話，透過情緒飽滿又無序的句子組合，不但博眼球，網民實測後分享：真的還挺管用的。還有商家跟風推出T恤、表情包，銷量也不俗。

極目新聞報導，「發瘋文學」，指的是一種極度誇張、無序、情緒飽滿的文字句式。

發瘋文學微博熱搜截圖。（取材自微博）
發瘋文學微博熱搜截圖。（取材自微博）

「你為什麽不回答我、你在乎過我的感受嗎、你不懂我現在有多麽痛苦，沒事我不重要……」。家住武漢的肖姓女子說，「10月20日，我買了一件襯衣，商家承諾一周內發貨，現在都已經10天了，還沒發貨，我正好看到了『發瘋文學』的梗，於是就試了試。」從早上8時客服上班開始，她連續給對方發了20多條消息，每一條都試圖讓自己看起來「是瘋了的狀態」，客服從一開始的格式化標準回覆，變成了人工回覆：「馬上幫您催」、「已經幫您加急」、「48小時內保證發出」。

肖女將此曬到了朋友圈，並配文「沒想到發瘋文學還挺管用。」

小紅書、豆瓣、微博等社交平台搜索發現，類似的「發瘋文學」段子還不少。

隨著「發瘋文學」的暴紅，有網友總結出了創作「發瘋文學」的幾大秘訣：一是字數要多，長篇大論，讓對方不敢忽視；二是邏輯要無序，怎麽造句不重要，營造氣勢才是根本。

隨著「發瘋文學」的暴紅，有商家看到了商機，借助網路平台推出了周邊產品，如「發瘋文學貼紙」、「發瘋文學手機殼」、「發瘋文學T恤」、「發瘋文學表情包」等，銷量也不俗。

林黛玉發瘋文學表情包。(取材自極目新聞)
林黛玉發瘋文學表情包。(取材自極目新聞)

例如，一款60張林黛玉發瘋文學表情包貼紙，貼紙上印著「平日裡我跟你說的全當耳旁風」、「我要是信了，怕是要哭斷腸去了」……。售價5.99-7.5元，月銷超過300筆。一些買家評論稱「覺得好玩買的」「貼在手機殼上真不錯，忍不住笑出聲了」等，可以看出，抱著「好玩」心態來購買的網友不在少數。

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