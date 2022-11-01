「哥們兒吃不了西餐」馮小剛否認移民美國 稱是送女兒入學
中國知名導演馮小剛被傳移居美國，坐擁22004萬粉絲的微博刪光了內容，未能見過往發文。對此他10月31日晚上在朋友圈闢謠，否認自己和妻子徐帆移民海外。馮小剛稱，網傳圖片為他和妻子徐帆8月送孩子去海外入學，「孩子小第一次遠行，想陪她適應一段時間。」
綜合媒體報導，中共20大會議結束後，傳出由於對未來感到悲觀，中國富豪相繼出走，馮小剛則傳移居洛杉磯，網上流傳他和妻子徐帆於自宅前送客畫面，「鍵盤偵探」透過網路搜出街景，直指其為馮小剛在美住處。
但馮小剛傳出移居美國的消息後，網上祝福聲音卻較謾罵多，「能潤（run）就潤吧」、「移民又不犯法，你著急個什麼勁」、「每個人都有選擇自己生活環境、生活方式的權利」。而馮小剛出面澄清後，反倒是有網民酸「典型在中國賺錢，然後去國外花」、「這麼愛國，孩子怎麼去美國上學了」。
對於「移居美國」的傳言，馮小剛表示，實情是他和帆子8月初送女兒去入學，也順帶聊聊項目合作，了解一些電影製作的新技術，等閨女放寒假就回來。馮小剛表示像他和徐帆這麼熱愛北京眷戀故土離不開哥們兒吃不了西餐，「在國內又有事業，電影的拍都是家國情懷，國家也有恩於我，我移哪門子民呢？感謝朋友們關心，回來聚。」
上一則
也潤？ 吳亞軍辭董座 拖累龍湖股價
下一則
FB留言