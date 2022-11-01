「哥們兒吃不了西餐」馮小剛否認移民美國 稱是送女兒入學

中國知名導演馮小剛傳移居美國，本人已出來闢謠。（中新社資料照片）

中國知名導演馮小剛被傳移居美國，坐擁22004萬粉絲的微博刪光了內容，未能見過往發文。對此他10月31日晚上在朋友圈闢謠，否認自己和妻子徐帆移民 海外。馮小剛稱，網傳圖片為他和妻子徐帆8月送孩子去海外入學，「孩子小第一次遠行，想陪她適應一段時間。」

綜合媒體報導，中共20大會議結束後，傳出由於對未來感到悲觀，中國富豪相繼出走，馮小剛則傳移居洛杉磯，網上流傳他和妻子徐帆於自宅前送客畫面，「鍵盤偵探」透過網路搜出街景，直指其為馮小剛在美住處。

但馮小剛傳出移居美國的消息後，網上祝福聲音卻較謾罵多，「能潤（run）就潤吧」、「移民又不犯法，你著急個什麼勁」、「每個人都有選擇自己生活環境、生活方式的權利」。而馮小剛出面澄清後，反倒是有網民酸「典型在中國賺錢，然後去國外花」、「這麼愛國，孩子怎麼去美國上學了」。

對於「移居美國」的傳言，馮小剛表示，實情是他和帆子8月初送女兒去入學，也順帶聊聊項目合作，了解一些電影 製作的新技術，等閨女放寒假就回來。馮小剛表示像他和徐帆這麼熱愛北京 眷戀故土離不開哥們兒吃不了西餐，「在國內又有事業，電影的拍都是家國情懷，國家也有恩於我，我移哪門子民呢？感謝朋友們關心，回來聚。」