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富士康員工大逃疫 iPhone出貨料跌3成

記者賴錦宏／綜合報導
路透消息指出，11月份的iPhone出貨量料大跌30%，富士康已緊急提高深圳廠區的產量。（取材自微博）
路透消息指出，11月份的iPhone出貨量料大跌30%，富士康已緊急提高深圳廠區的產量。（取材自微博）

在封控兩周後，河南鄭州富士康工人大舉逃出工廠，路透消息指出，11月份的iPhone出貨量料大跌30%，富士康已緊急提高深圳廠區的產量。

報導指出，隨著鄭州廠區內感染人數擴大，住附近城市的很多工人都先回鄉躲避疫情，約3萬無確診的工人也因為怕被感染，暫時不敢入廠工作。富士康母公司鴻海再發聲明指出，園區狀況已逐步受控，會協調其他園區產能備援，降低影響。鴻海前一天又否認「2萬人確診」的傳聞，強調生產相對穩定。

每年秋冬季被視為iPhone生產的關鍵期，天風國際證券分析師郭明錤指出，鄭州富士康約占蘋果全球供應量一半，持續的封控措施，可能在中長期構成影響。

路透引述消息人士稱，鄭州廠11月蘋果公司智能手機iphone的出貨量最多可能削減三成。因應鄭州廠的產能下降，富士康努力擴充南方深圳廠區的產量。

消息人士指出，隨著廠區內感染者擴大，住附近城市的很多作業員都先回鄉下；也約有3萬正常的員工因為怕感染而不敢入廠工作。

富士康日前表示，鄭州工廠將統一組織車輛確保員工有序返鄉。

另外，鄭州富士康擁有30萬員工，對鄭州當地的經濟，乃至整個河南省及中國手機產業都有極重要地位，一旦停工牽扯的層面非常廣，甚至關係百萬人的飯碗。

這次富士康工人大逃疫事件對當地的影響可能會持續浮現，尤其進一步打擊對當地本已陷入低谷的餐飲，娛樂及房地產市場，製造更多失業。

鄭州 河南 手機

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