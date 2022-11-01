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不跑沒時間了？鄭州富士康廠區傳當躺平試驗區 引返鄉恐慌

富士康員工翻山越嶺10小時 到家立刻隔離

中國新聞組／北京1日電
鄭州富士康爆發疫情，大批員工徒步返鄉。（抖音視頻截圖）
鄭州富士康爆發疫情，大批員工徒步返鄉。（抖音視頻截圖）

為了回家，鄭州富士康園區員工持續「大逃亡」，有人步行十餘小時，一返鄉就被拉去隔離；有人走到腳起水泡，接獲食物補給時感動不已；有人在半途上看到家鄉來的接駁車輛就情緒崩潰，司機連忙安慰道：「你見到我們就算到家了」。

來源：YouTube

界面新聞報導，鄭州富士康園區管理人員指出，目前有大量員工離開園區，由於鄭州處於靜默管控期，這些員工只能徒步回家。目前富士康已統一派出大巴車將員工點對點送到目的地，還有些地方政府組織車輛，逐步接回本地籍的富士康員工。

康女士的家住在鄭州郊區，距離富士康園區30多公里。大約兩周前，在富士康工作的丈夫告訴他園區出現病例，隨後感染人數增多。他丈夫聽說有同事「想辦法」離開園區，也決定冒險回家。

康女士的丈夫29日中午出發，徒步走了10多個小時，當天深夜結束這段旅程。在快到社區時，他主動撥打電話給社區防疫人員報備，隨後被拉去了隔離點。

瀟湘晨報報導，已經從富士康園區回到南陽市方城縣隔離的王華指出，方城距離富士康園區200公里左右，他步行了12個小時後遇上開車來接的老鄉，後來平安抵達統一隔離點。

「走的途中遇到滿多人放了吃的喝的，經過臨時卡點的時候那些人也很關心你，給你送吃的。但是我們畢竟是從富士康出來的，我們會和他們保持距離。」王華說，在園區內一起工作的老鄉比他早一步出發，接近30日凌晨他才獨自出發。

10月29日晚11時許，同樣從富士康園區出發的娟娟已經在返回開封的路上走了10個小時，還剩下3個小時就能回到家。她發出視頻調侃，懷疑地圖出錯了，回到隔離點後，她發現腳上已經長出了大水泡。

娟娟一路上走得很累，但是遇到了熱心人給他們送水、方便麵、水果等，有騎三輪車的姐姐將蘋果放在地上給她們，還有大哥追了她們幾里送吃的，讓她感動不已。

司機李彬30日在河南省焦作市高速路口轉運富士康鄉親至隔離點，當天他轉運的鄉親多是20多歲的年輕人，他們臉上掛滿疲憊，不少人情緒都不穩定，李彬安慰他們「你見到我們就算到家了，放心沒事的」。

鄭州 河南 防疫

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