萬聖節魔咒？ 上海迪士尼突關 去年同期也因疫情停業

上海迪士尼31日突宣布封園，遊客受困。（視頻截圖）

疫情 影響，上海迪士尼 度假區10月31日起暫時關閉。目前「不進不出」，園內遊客核酸陰性才能離開。由於園區裡遊客人數眾多，先前有港媒估算約有2萬遊客受影響。而上海迪士尼去年萬聖節也因為疫情暫停營運，高度相似的經歷令網友留言「往事重演了」、「這是萬聖節魔咒」。

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6月底，上海迪士尼樂園 在上海解封後終於恢復運營，初期人流量在每天1萬人左右，十一期間超過四萬人。

上海迪士尼近期才公告，因須遵循疫情防控措施，所以自29日開始將減少部分運營項目，部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店將暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現，且會減少部分遊客體驗。

據上海市衞健委通報，上海31日新增一例本土確診病例（輕型），居住於浦東新區；其活動軌除居住地外，主要涉及迪士尼樂園。但上海官方尚未披露是否在上海迪士尼度假區發現疫情，

據「上海迪士尼度假區發布」微信公眾號31日消息，根據疫情防控要求，上海迪士尼官方宣布包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園在內的度假區31日起暫時關閉，即刻生效。恢復運營時間一旦明確，將及時告知。

「上海發布」指出，目前園區不進不出，當前在園內的遊客，要等待現場核酸結果陰性後才能按現場指揮有序離開；27日起入園的遊客都需要進行三日三檢。就在浦東新區工作組入駐後，有序開展在園人員核酸採樣，切實做到應採盡採，不漏一人，目前已完成全部在園遊客的採樣工作。

由於去年萬聖節上海迪士尼也是因為疫情暫停營運，有網友到上海迪士尼微博底下留言表示「萬聖魔咒！去年也是今天，往事重演了」、「又是這一天，熟悉」、「我是穿越到去年了嗎？」更有網友建議迪士尼「要不每年萬聖節閉園一天吧，八字不合啊這是」。

針對持有10月31日或之後上海迪士尼樂園門票的遊客，可在上海迪士尼樂園恢復運營後的六個月內任選一天到訪上海迪士尼樂園。若未能在六個月內到訪，可通過上海迪士尼度假區官方網站、App、微信公眾號、上海迪士尼度假區預訂服務中心等申請退款，退款將於45個工作日內返回原付款帳戶。