把人留下來…富士康鄭州廠稱4、5天後正常 發全勤獎

鄭州富士康員工有序進入園區。（鄭州航空港區發布）

鴻海 旗下富士康鄭州 園區傳出大批員工因擔心疫情 而離廠返鄉，公司決定發出留人獎金，最高將給1500元（人民幣，下同，約205美元）的全勤獎金，同時改採一人一快篩，若陽性馬上核酸測試，陽性就送至隔離點，避免引起恐慌。另將逐步開放餐廳，降低員工不滿，估四到五天後廠區可逐步恢復正常。

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鴻海董事長劉揚偉10月31日持續坐鎮土城總部督軍指揮，並透過電話、視訊調度鄭州園區各事業群，親自過問員工照護情況，確保廠區生產與員工的安全。

河南日報報導指出，鄭州富士康園區疫情形勢緊張，富士康30日發布通知表示，再有四、五天可以恢復正常秩序，員工每天正常出勤依然有獎金。報導也引述富士康iDPBG事業群負責人的話指出，截至目前，鄭州園區並未發生重症感染現象，在政府的大力協助下，疫情整體可控。

為了吸引員工留下來，鄭州園區自10月19日起，對正常出勤且符合防疫要求的所有員工發放每天50元的出勤激勵獎金，其中iDPBG事業群10月26日至11月11日提高至每天100元，並給予最高1500元的全勤激勵獎金。

而富士康鄭州園區受新冠疫情封控影響，導致需求旺季產能受到壓抑，市場分析師指出，蘋果已與和碩及立訊精密討論將產線轉換成iPhone 14 Pro／14 Pro Max，以支應鴻海鄭州廠，但業界人士認為這是「假議題」，因為和碩、立訊沒有14系列高階機種相關設備、機台，找他們支援是「緩不濟急」，且鴻海已啟動備援生產，預料深圳龍華廠將可支援鄭州廠受影響部分產能。

業界人士表示，退一步來說，若鄭州封控持續到一季以上，則蘋果是有可能轉移產能到和碩與立訊兩大代工廠。但以時間點推算，若真的封控持續一季以上，到時已是明年第一季，屆時iPhone 14系列需求高峰已過，蘋果也不需要這麼大的產能，自然也不需要找其他代工廠支援。

另外，針對鄭州富士康發生疫情，鄭州航空港區疫情防控指揮部31日發布消息，已要求富士康落實「四方責任」，有序恢復生產生活秩序。

「四方責任」是指在疫情期間，全面落實屬地、部門、單位、個人四方責任，建立全社會共同防控體系。

「鄭州航空港區發布」表示，省、市、區增派工作組到富士康園區，要求企業壓實主體責任，落實「四方責任」，嚴密疫情防控措施，備足防疫防控物資，增強防控意識，堅決克服麻痹思想、僥倖心理、鬆勁心態，不折不扣落實好各項防疫政策、規定和要求， 確保生產經營閉環管理，築牢疫情防控堅實防線。