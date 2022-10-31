鄭州富士康員工：因資訊不足與恐慌才連夜「步行返鄉」

鄭州富士康員工逃離廠區，徒步走累了中途休息打電話看手機。（截圖自微信）

鄭州 富士康發生了驚人的「員工大逃離」事件，中媒引述一名內部員工詳述經過，直指「步行返鄉」實屬部分員工的無奈之舉，一是員工獲取官方權威資訊不足產生恐慌，二是防疫 交通管制，只好選擇步行。

第一財經31日晚間找到一位瞭解富士康近期內部情況的人士王盼（化名），他詳細講述了過去十天以來富士康內部發生的經歷。

報導稱，富士康前期的核酸篩查一直採取20混1的方式，在防控初期階段可以快速發現個別異常，提高初期防控效率，但一旦出現較多異常時，就要隔離並複查大量人員，動輒上萬人。

當受影響人數超過閾值時，富士康的管理壓力陡增。由於隔離場所不足、物資也無法及時配送，再加上採樣人員不足，初期的狀況開始變得混亂。

王盼表示，19日開始停止堂食，改為免費發送三餐，由於人數眾多，一餐需發放約20萬個盒飯。同時，員工必須要從工廠走回宿舍用餐，造成很多人不便及員工情緒的不滿，謠言開始滋生。

初期狀況發生混亂時，富士康仍然認為當時的情況是可控的，但事情的走向遠遠超過包括王盼在內的富士康員工的意料。10月29日當天下午，「集體返鄉」的富士康員工視頻已經開始在各大直播網站出現。

王盼說，步行返鄉實屬部分員工的無奈之舉，原因一部分來自對疫情 的恐慌，加上員工獲取官方權威資訊的不足，另一部分是因為防疫交通管制，導致不得不選擇步行。

他說，此前，鄭州園區主要採取的是混檢方式。這一做法引發了部分員工的不理解。在員工看來，此前工廠一直沒有停工，如果混採異常，同一管的人再重新做一次核酸，把確診的帶走，陰性的留下來繼續工作。一些員工通過群聊和工廠車間的部分通知中得知每天都有核酸異常者後，做出了返鄉的決定。

一位產線工人表示，她所在的產線是生產手機後殼產品的產品，身邊確實因為害怕受到感染走了不少人。「但是想走也是可以走的，一般保安看一下工牌和照片就可以走了，並沒有什麼阻攔」。

王盼說，單純一家企業的力量有限，20多萬人的疫情防控對於一家企業來講十分艱難。網路上大量關於鄭州園區疫情事件的視頻和圖片，有一部分是拼湊或片面、不實的資訊，「我們自己從內部來看，公司也是在努力進行改善」。