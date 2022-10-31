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全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

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全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

記者陳言喬／即時報導
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

中國「反腐」成了全民運動，內蒙古呼和浩特市一位處級的女副局長穿著奢侈品出席新聞發布會上，網友發現其耳釘與脖子上的絲巾合計約3.4萬人民幣（約4663美元），引發全網熱議，當地紀委已著手調查。

「新黃河」報導，被點名的是呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉，今年56歲，她是在10月29日召開的呼和浩特市疫情防控工作新聞發布會上，佩戴一副耳釘，被眼尖的網友發現疑似是法國著名奢侈品牌梵克雅寶，官網售價高達30500元人民幣。此外，她的脖子上的絲巾疑似愛馬仕品牌，售價在4000元以上。

有網友指出，李少莉的妝容似乎過於精緻，按照行政級別看，李少莉的行政級別應該是處級。一位處級的女領導幹部，單是脖子以上佩戴的裝飾品就高達3.4萬元以上，的確有點令人唏噓。她的穿著打扮與收入水平很可能並不相符。

網友稱，與自身高調的裝飾打扮形成鮮明對比的是，李少莉副局長在這場新聞發布會上的表現卻顯得乏善可陳，甚至有點令人失望和氣憤。發布會上，在回答群眾關心的關於確診患者住所如何消毒、個人用品如何處理等問題時，李副局長只是照本宣科地讀稿件，而且還是用手指一個字一個字地點讀，如同小學一二年級的學生讀書，顯得非常不熟練、不專業。

不過，也有網友表示，梵克雅寶的仿款耳釘在網上有很多，售價幾十元到數百元不等，李少莉佩戴的耳釘也許並非正品，絲巾同樣如此。

還有網友為其緩頰表示，幹部也是人，愛美之心人皆有之，另外行政審批和服務局是直接面對市民的視窗單位，對人員著職業裝有很高的要求，大方得體是必備素質，不應該過分苛責和解讀。

網友將這些「看點」發布到了網上，立刻引發輿論譁然。面對網友質疑的聲音，呼和浩特市紀委在10月31日回應，稱已經注意到網上反映的問題，並已介入調查，待調查結果出來後，會對外公布。

公開資料顯示，出生於1966年的李少莉今年56歲，曾先後獲得全國人民滿意公務員等榮譽稱號。她是大學本科學歷，早年在內蒙古棉紡織廠工作。19歲時在內蒙古呼和浩特市衛生局中醫學徒班學習，38歲時在中央廣播電視大學法學專業學習，2020年擔任內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長。

內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉工作時情況。（取材自微博）
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉工作時情況。（取材自微博）

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