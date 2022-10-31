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影／折疊人生30年 他歷經3次大手術首度直立行走

中國新聞組／北京31日電
以前的張建強。（取材自濟南時報）
以前的張建強。（取材自濟南時報）

來自重慶的46歲「折疊人」張建強患極重度強直性(僵直性)脊柱炎，頸椎無法動彈，身高不到90厘米，30年來只能看見自己的身後。歷經三次大手術，他29日首次下床直立行走，從此開啟「抬頭」人生。遺憾的是，自己圓夢直立行走，母親卻已經走了，「回去好好鍛鍊，鍛鍊好了照顧我爸」。

濟南時報報導，張建強180度的折疊人生打開了，有一名跟拍一年的女記者為此激動得哭了。張建強從10歲時身體就處於這種狀態，到現在已經有30多年了。這30多年，他的生活完全不能自理，衣食住行全靠著父親的照顧。

父子倆尋醫問藥20年，一直沒有搞清是得了什麼病。直到2011年，成都市第三人民醫院的醫生主動上門，給張建強做了一系列檢查，才確診為強直性脊柱炎晚期。

但當時的醫療條件，沒有辦法治療。直到2021年10月15日，成都市第三人民醫院的梁醫生再次來到張建強的家裡，告訴他們現在的醫療手段已經可以治療張建強的病了。

「這得不少錢吧，要花太多得話我就不治了，我現在這樣也習慣了。」張建強當時這樣問。梁醫生聽到笑著直搖頭，彎下腰告訴張建強，「我從十年前就記住你了，到現在也沒有忘記你，當初我就跟你們說過，當我再次找到你們得時候就是給你們醫治好的時候。」

梁醫生告訴父子倆，國家把這個病症納入醫保，可以報銷很多，而且很多好心人士為他們捐助了許多資金。

張建強父子終於又踏上了去成都市第三人民醫院的路，歷經三次大手術，讓醫師記掛10年的張建強，終於「破骨」重生」。

折疊人張建強首次直立行走。（取材自濟南時報）
折疊人張建強首次直立行走。（取材自濟南時報）

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