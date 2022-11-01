「水中殺手」鱷雀鱔 一條能吃光湖裡的魚 內蒙首見

內蒙烏海湖捕獲一條鱷雀鱔，屬首次發現。（取材自澎湃新聞）

鱷雀鱔號稱「水中殺手」，一條就可以吃掉湖裡所有的魚，河南 汝州曾抽乾中央公園 雲禪湖只為捕捉牠。內蒙古烏海市農牧局表示，烏海市農業發展中心在外來入侵水生動物調查中，首次在黃河水域的烏海湖中捕獲一條鱷雀鱔。

澎湃新聞報導，烏海市本次捕獲到的鱷雀鱔長76厘米，重2.95公斤，烏海市農業發展中心技術人員測量後立即進行封凍處理，下一步，市農業發展中心將結合外來入侵物種普查工作繼續進行調查和捕撈。

烏海市農業發展中心提醒，鱷雀鱔是北美洲南部特產淡水巨型食肉魚，具有極強的破壞性，若放到天然水域，會對當地的水體生態系統帶來嚴重的破壞，「只要是水裡的活物，牠幾乎通吃」，而且，牠的卵有劇毒，受到驚嚇還會攻擊人類。

烏海市位於內蒙古西南部，黃河由南向北流經全市，烏海湖屬於黃河水域的一部分，是一個黃河海勃灣水利樞紐工程建成後形成的118平方公里的人工湖，橫貫烏海市南北。

據了解，自今年河南汝州圍捕鱷雀鱔以來，中國多地相繼報告在池塘、水庫中發現鱷雀鱔的踪跡。

例如，據浙江永康市曾在10月27日採取放水網撈的方式，於當天晚上成功捕獲一條體型龐大，身長約1.4米，重15公斤的鱷雀鱔。永康市農業農村局提醒，千萬不能因圖一時新鮮買了鱷雀鱔觀賞，過後又以「善良」為藉口進行放生。如購買後無法進行養殖，可移交相關部門進行處理。