我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

不跑沒時間了？鄭州富士康廠區傳當躺平試驗區 引返鄉恐慌

「水中殺手」鱷雀鱔 一條能吃光湖裡的魚 內蒙首見

中國新聞組／北京1日電
內蒙烏海湖捕獲一條鱷雀鱔，屬首次發現。（取材自澎湃新聞）
內蒙烏海湖捕獲一條鱷雀鱔，屬首次發現。（取材自澎湃新聞）

鱷雀鱔號稱「水中殺手」，一條就可以吃掉湖裡所有的魚，河南汝州曾抽乾中央公園雲禪湖只為捕捉牠。內蒙古烏海市農牧局表示，烏海市農業發展中心在外來入侵水生動物調查中，首次在黃河水域的烏海湖中捕獲一條鱷雀鱔。

澎湃新聞報導，烏海市本次捕獲到的鱷雀鱔長76厘米，重2.95公斤，烏海市農業發展中心技術人員測量後立即進行封凍處理，下一步，市農業發展中心將結合外來入侵物種普查工作繼續進行調查和捕撈。

烏海市農業發展中心提醒，鱷雀鱔是北美洲南部特產淡水巨型食肉魚，具有極強的破壞性，若放到天然水域，會對當地的水體生態系統帶來嚴重的破壞，「只要是水裡的活物，牠幾乎通吃」，而且，牠的卵有劇毒，受到驚嚇還會攻擊人類。

烏海市位於內蒙古西南部，黃河由南向北流經全市，烏海湖屬於黃河水域的一部分，是一個黃河海勃灣水利樞紐工程建成後形成的118平方公里的人工湖，橫貫烏海市南北。

據了解，自今年河南汝州圍捕鱷雀鱔以來，中國多地相繼報告在池塘、水庫中發現鱷雀鱔的踪跡。

例如，據浙江永康市曾在10月27日採取放水網撈的方式，於當天晚上成功捕獲一條體型龐大，身長約1.4米，重15公斤的鱷雀鱔。永康市農業農村局提醒，千萬不能因圖一時新鮮買了鱷雀鱔觀賞，過後又以「善良」為藉口進行放生。如購買後無法進行養殖，可移交相關部門進行處理。

河南 中央公園

上一則

港股10月狂瀉 恒指急插2535點 市值蒸發5605萬

下一則

中國夢天實驗艙發射成功 3艙組合打造「夢工場」

延伸閱讀

中國北方提早供暖 韓正：不准限電

中國北方提早供暖 韓正：不准限電
鄭州富士康員工「逃疫」 步行百公里返鄉

鄭州富士康員工「逃疫」 步行百公里返鄉
內蒙轉運大學生包頭拒收？ 火車上擠滿近千「人球」

內蒙轉運大學生包頭拒收？ 火車上擠滿近千「人球」
平均175公分高 河南高校女生「宿舍時裝秀」火了

平均175公分高 河南高校女生「宿舍時裝秀」火了

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
上海掀起一陣物業拋售潮。（中新社資料照片）

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

2022-10-26 11:12
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心。（美聯社）

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

2022-10-26 19:50

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她