富士康員工大逃亡？ 胡錫進：主流媒體不該失聲

自發給返鄉人員補給的人士。（視頻截圖）

富士康員工「大逃亡」？年輕人拎著大包小包出現在莊稼地、黃土地、高速公路……讓外界頻問「富士康到底發生了什麼事？」關於富士康員工逃離的消息，都是自媒體發布，中間加了許多視頻和照片，鄭州 市主流媒體沒有介入報導，環球時報前總編胡錫進直批：主流媒體失聲，不該是這樣的。

自媒體「張豐觀察」文章表示，對於富士康員工逃難事件，再也沒有辦法「闢謠」了，「我相信鄭州一定是出了問題。」

文章指出，前幾天網上就傳出富士康港區有2萬人感染，富士康公司接受媒體採訪的時候，說那是「嚴重失實」，受疫情影響的只是一小部分──僅僅是港區富士康，就有35萬工人，即便是「小部分」，也不是少數。「更詭異的是，這樣的消息，是由富士康方面放出，而不是鄭州市防控部門。」

文章稱，看到一些照片，不由悲從中來。「在富士康打工的大部分都是年輕人，有很多是高中畢業生，他們要麼沒有考上大學，要麼是學校很差很難就業 。那些高考失意的青年，更容易去富士康打工，收入雖然低，但是聽起來又比到工地上好一些。但現在，這些河南 子弟，正徒步在家鄉的田野上。在2022年的深秋，這是一幅怎樣的景象啊。」

根據視頻，很多沿途的居民在沿途擺放了很多水和食品，為這些富士康員工提供補給。因為這些徒步返鄉的員工在廠裡物資匱乏，他們因為特殊情況購物不便，於是呈現了好心人送物資成了他們的返鄉的補給站。評論文章稱，看到這些沒感動，而是悲哀。

「21世紀的今天，怎麼還發生如此匪夷所思的荒誕的事。這樣的事情，就像『大逃亡』，真的該發生嗎？」

在抖音平台，網友「程大大」發布視頻稱，路過鄭州段高速公路上，路上好多人拉著行李箱步行在高速上，究竟出什麼事了？留言中，一位「請叫我美美」自稱視頻裡有她，她表示也是走路回家的，從鄭州走到洛陽，在富士康宿舍困了一個星期，沒吃沒喝，每天就靠水和麵包，硬撐了一個星期。

文章最後稱，希望官方能夠以人為本，以最快的速度做好富士康員工的安置、安撫工作並及時指引告訴路上的人，應該何去何從，「默不作聲，永遠不能掩飾真相」。

胡錫進也持相同論點，「鄭州市主流媒體在富士康問題上的一度長時間失聲不應該，這非常不利於那些媒體的公信力，也不利於鄭州市一開始對富士康事件的平穩處理。現在一些地方的領導機關對媒體報導限制太嚴，初衷是想控制負面報導，維護社會穩定，但其實這樣做嚴重弊大於利，也是對黨領導新聞宣傳工作的機械主義誤解。」