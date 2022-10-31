我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：美建議歐盟考慮對俄出口管制 也拿來對付中國

尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

富士康員工大逃亡？ 胡錫進：主流媒體不該失聲

中國新聞組／北京31日電
自發給返鄉人員補給的人士。（視頻截圖）
自發給返鄉人員補給的人士。（視頻截圖）

富士康員工「大逃亡」？年輕人拎著大包小包出現在莊稼地、黃土地、高速公路……讓外界頻問「富士康到底發生了什麼事？」關於富士康員工逃離的消息，都是自媒體發布，中間加了許多視頻和照片，鄭州市主流媒體沒有介入報導，環球時報前總編胡錫進直批：主流媒體失聲，不該是這樣的。

自媒體「張豐觀察」文章表示，對於富士康員工逃難事件，再也沒有辦法「闢謠」了，「我相信鄭州一定是出了問題。」

文章指出，前幾天網上就傳出富士康港區有2萬人感染，富士康公司接受媒體採訪的時候，說那是「嚴重失實」，受疫情影響的只是一小部分──僅僅是港區富士康，就有35萬工人，即便是「小部分」，也不是少數。「更詭異的是，這樣的消息，是由富士康方面放出，而不是鄭州市防控部門。」

文章稱，看到一些照片，不由悲從中來。「在富士康打工的大部分都是年輕人，有很多是高中畢業生，他們要麼沒有考上大學，要麼是學校很差很難就業。那些高考失意的青年，更容易去富士康打工，收入雖然低，但是聽起來又比到工地上好一些。但現在，這些河南子弟，正徒步在家鄉的田野上。在2022年的深秋，這是一幅怎樣的景象啊。」

根據視頻，很多沿途的居民在沿途擺放了很多水和食品，為這些富士康員工提供補給。因為這些徒步返鄉的員工在廠裡物資匱乏，他們因為特殊情況購物不便，於是呈現了好心人送物資成了他們的返鄉的補給站。評論文章稱，看到這些沒感動，而是悲哀。

「21世紀的今天，怎麼還發生如此匪夷所思的荒誕的事。這樣的事情，就像『大逃亡』，真的該發生嗎？」

在抖音平台，網友「程大大」發布視頻稱，路過鄭州段高速公路上，路上好多人拉著行李箱步行在高速上，究竟出什麼事了？留言中，一位「請叫我美美」自稱視頻裡有她，她表示也是走路回家的，從鄭州走到洛陽，在富士康宿舍困了一個星期，沒吃沒喝，每天就靠水和麵包，硬撐了一個星期。

文章最後稱，希望官方能夠以人為本，以最快的速度做好富士康員工的安置、安撫工作並及時指引告訴路上的人，應該何去何從，「默不作聲，永遠不能掩飾真相」。

胡錫進也持相同論點，「鄭州市主流媒體在富士康問題上的一度長時間失聲不應該，這非常不利於那些媒體的公信力，也不利於鄭州市一開始對富士康事件的平穩處理。現在一些地方的領導機關對媒體報導限制太嚴，初衷是想控制負面報導，維護社會穩定，但其實這樣做嚴重弊大於利，也是對黨領導新聞宣傳工作的機械主義誤解。」

鄭州 河南 就業

上一則

逃離富士康 黨委書記默許？ 蘇東霞：轉載截圖非原創

下一則

南韓踩踏事件 中國留學生陷「死亡斜坡」 被擠到心臟痛

延伸閱讀

胡錫進喊話馬斯克：希望推特今後真誠容納我的發言

胡錫進喊話馬斯克：希望推特今後真誠容納我的發言
港股巨跌 胡錫進為北京當局護航：投資者誤讀中國政策

港股巨跌 胡錫進為北京當局護航：投資者誤讀中國政策
路透：北京嚴控下 中國網路充斥挺習愛黨言論

路透：北京嚴控下 中國網路充斥挺習愛黨言論
戰狼胡錫進：所有中國人都要放棄重獲美國友好的幻想

戰狼胡錫進：所有中國人都要放棄重獲美國友好的幻想

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26
中國共產黨第20次全國代表大會落幕，紐約時報23日評論說，中國的未來懸命於中共總書記習近平的一言一語，即便他話沒出口，彷彿都有千鈞之力。圖為習近平20大與中外記者見面。（新華社）

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

2022-10-23 23:02
（Getty Images）

北京「習人幫」：習近平獨霸與胡錦濤「紅朝危機預言」

2022-10-24 01:33

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手