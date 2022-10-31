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富士康員工曝：陽性摀嘴沒藥吃 確診3天沒隔離

中國新聞組／北京31日電
因為不堪疫情被強行隔離，鴻海鄭州廠區傳出部分員工自行撤離，甚至徒步上百公里返鄉。( 美聯社）
因為不堪疫情被強行隔離，鴻海鄭州廠區傳出部分員工自行撤離，甚至徒步上百公里返鄉。( 美聯社）

鄭州富士康部分員工大規模徒步返鄉，引發關注。有富士康員工透露，富士康港區未停過工，工廠一直維持正常運轉；但宿舍裡有人摀嘴稱自己是陽性，卻無藥可醫治；另有返鄉員工家屬說，丈夫徒步10多小時後到家隔離，路上碰到熱心群眾自發送食物和水，沒有挨餓。

來源：YouTube

「財經十一人官方」報導，富士康港區員工周元（化名）表示，截至目前，富士康港區未停過工，工廠一直維持正常運轉。

報導稱，周元表示，他曾在宿舍物業看到，一位低著頭、戴著帽、捂著嘴的女士，稱自己是陽性，但沒有藥；另一個人則反映，宿舍裡有兩個陽性，已經三天，仍沒有人將他們帶走隔離。周元隔壁的流水線有人確診，他從確診者處聽說，隔離點是6人一間，陽性、密接混住。

周元說，每天都有混採核酸異常的情況出現。

恐慌情緒在10月29日達到頂點。據報導，周元從一位同事處得知，29日上午，廠區內某個單採點，部分員工突然情緒爆發，將核酸檢測人員的桌子掀翻。29日晚上8時許，有員工踹倒了宿舍區臨時搭建起來、用以隔離的擋板，一批人拎著行李箱離開。 

另據界面新聞報導，家住鄭州郊區、距離富士康園區30多公里的康女士表示，大約兩周前，在富士康工作的丈夫告訴她園區出現陽性病例，隨後感染人數增多。她丈夫在辦公室工作，被要求不得離開，「吃住都在辦公室裡」。

康女士稱，她丈夫前幾天聽說有同事「想辦法」離開了園區，正徒步回家。他也決定冒險回來，於是叫上同在富士康工作的哥哥同行。

他們在路上碰到了很多徒步回家的工友，還有許多自發給他們送食物和水的熱心群眾。康女士的丈夫從10月29日中午出發，徒步走了10多個小時，於10月29日深夜結束這段旅程，路上沒有挨餓。在快到社區時，他主動撥打電話報備，隨後被拉去了隔離點。康女士說，經過10多天的焦慮和長途跋涉，她丈夫非常疲憊，「我們都還沒有見面，不過到家了就安心了。」

河南周口市西華縣政府30日派車接回富士康返鄉人員。(取材自時代西華微信公眾號)
河南周口市西華縣政府30日派車接回富士康返鄉人員。(取材自時代西華微信公眾號)

鄭州 檢測 YouTube

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