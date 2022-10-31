逃離富士康 黨委書記默許？ 蘇東霞：轉載截圖非原創

富士康員工穿過田野步行逃離廠區。（取材自微信）

河南鄭州疫情 擴散，富士康廠區員工穿越田野逃離廠區引發關注。網傳鄭州富士康黨委書記蘇東霞30日凌晨發文，表示外部支持較少，稱無力獨自支撐局面，不得已默許員工自行回家。該文章「一石激起千層浪」，官媒發布省長、市委書記已先後到鄭州督導後，蘇東霞也澄清是某些自媒體未及時求證導致的「烏龍」。

自媒體「宛商財經」報導，網傳蘇東霞的發文抱怨，除了象徵性給些蔬菜慰問品外，「你還收到過什麼？有沒有給大家每天提供一日三餐？」文中指出，在公司工作生活的第15天，每一天，殫精竭慮，不遺餘力，伴著信任危機和輿情壓力，卻不曾懷疑努力的意義。註定又是一個不眠之夜，希望下面的文字能讓更多人看見。

在發文中蘇東霞回應社會關切表示，富士康鄭州廠區有20多萬人，這註定不僅僅是一家公司，而是一個複雜的社會，管理難度很大。

「公司沒有資源去控制輿論，所以你看到的負面資訊可能也是其中的真相之一。但是請你相信，這家公司肯定比這個社會更乾淨…」

上述發文讓不少人質疑鄭州當局漠視富士康，輿論發酵後，當局宣示「用最短時間實現社會面清零」。

據政知新媒體報導，河南省省長王凱29日已到鄭州市檢查指導疫情防控工作，鄭州市委書記安偉也連日深入中原區、金水區等小區和商場超市，檢查督導疫情防控，強調以社會面清零為主攻方向，堅決打好疫情防控殲滅戰。

另據第一財經報導，有關廣為流傳的「鄭州富士康黨委書記蘇東霞公開發文字回應社會關切」網圖，蘇東霞表示，「我也是轉載的（同事的截圖），並非原創。」蘇東霞說，自己29日看到一些朋友不斷表達對於富士康員工「逃離」的關切後，慮及過去的10多天來，自己和同事們為了保障幾十萬富士康員工做出的努力，很是感慨，就發了一個朋友圈，並轉載上述截圖作為背景圖片，結果，別人再轉載時，卻只轉載了背景圖片，由於其中語言並非其本意的完整表達，這給她帶來意料之外的煩惱。