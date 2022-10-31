北京前政協副主席于魯明 涉受賄被起訴

北京市政協副主席、北京市衛生健康委員會主任于魯明涉嫌嚴重違紀違法，被雙開處分。（取材自京報網）

中國官方30日通報，北京 市政協原副主席、北京市衛生健康委員會原主任于魯明涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由河北省張家口市人民檢察院審查起訴。張家口市檢察院近日已向該市中級法院提起公訴。

現年60歲的于魯明是北京人，今年4月受查，7月被開除黨籍和公職。

中新社報導，檢方起訴指控稱，于魯明利用擔任政協北京市大興區第一屆委員會副主席、大興區衛生局局長，大興區人民政府副區長，北京市醫院管理局副局長、局長，北京市衛生和計畫生育 委員會副主任等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

據報導，今年4月16日，官方通報，于魯明涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。7月18日，官方公布黨紀政務處分通報，于魯明嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。他被指「長期違規收受禮品禮金，多次接受可能影響公正執行公務的宴請」，以及「為官不廉，通過民間借貸獲取大額回報」、「利用職務便利為他人在土地轉讓、項目審批、工程承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物」等。

另據央視報導，今年1月至9月，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報264.7萬件次，處置問題線索109.5萬件，談話函詢22.8萬件次，立案45.4萬宗，處分40.7萬人，其中黨紀處分33.8萬人。