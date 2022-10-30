富士康員工翻山越嶺10多個小時回到家 立刻被拉去隔離

富士康員工穿過田野步行逃離廠區。（微信截圖）

鄭州 富士康工業園區內員工「大逃亡」，有人步行十餘小時到家，有人走在半途被家鄉人員派車前往接回，目前富士康已統一派出大巴車將員工點對點送到目的地。

界面新聞訪問步行離開富士康的員工家屬和工業園區的多位員工和管理人員，對方表示確有大量員工離開園區，由於鄭州處於靜默管控期，這些員工只能徒步回家。有些仍在路上，有些已經到家。還有一些地方政府組織車輛，正在接回本地籍的富士康員工。

報導稱，家住鄭州周邊的康女士表示，大約兩周前，在富士康工作的丈夫告訴他園區出現病例，隨後感染人數增多。他丈夫在辦公室工作，被要求不得離開，吃住都在辦公室裡。

另一位在富士康工作了十多年的中層管理人員也證實，大約半個月前富士康園區爆出疫情 ，他擔心被封控無法回家，考慮到家中有老人和孩子需要照顧，於是請假回家。不久，園區封閉式管理。後來，他給一些下屬打電話，許多人未再接聽，他聽說一些員工已經離開了富士康。

康女士的家住在鄭州郊區，距離富士康園區30多公里。康女士稱，他丈夫前幾天聽說有同事「想辦法」離開了園區，正徒步回家。考慮到自己家並不算遠，他也決定冒險回來，於是叫上同在富士康工作的哥哥同行。

他們在路上碰到了很多徒步回家的工友，還有許多自發給他們送食物和水的熱心群眾。康女士的丈夫從10月29日中午出發，徒步走了10多個小時，當天深夜結束這段旅程。在快到社區時，他主動撥打電話給社區防疫人員報備，隨後被拉去了隔離點。康女士說，經過10多天的焦慮和10多個小時長途跋涉，她丈夫非常疲憊，「我們都還沒有見面，不過到家了就安心了」。

康女士表示，10月30日凌晨2時，她還看到樓下不少拖著箱子、背著背包的年輕人在趕路，距她家不遠處就有市民在路邊擺放了食物和礦泉水。30日早上，鄭州下起了小雨，路上仍有不少趕路的年輕人，「我們這裡都封控了半個月，現在出來的肯定是富士康的人」。

多位富士康員工的家屬稱，家屬回來前，他們已經聯繫了當地社區或村委會，被告知只要是陰性就可以回來，但需要隔離。在獲得老家所在社區或村委會同意後，他們才決定回來。

另有一位家住河南 商丘的女子表示，她的家屬在幾天前從鄭州富士康園區出發徒步回家，後來引發社會關注後，當地安排車輛在中途將家屬接了回來。目前也正在隔離點。

前述仍在富士康園區的工人稱，一開始食物供應存在很多問題，不少員工開始抱怨，但最近兩天情況有所好轉。不過，工人們擔心疫情仍在擴散，不少人感到焦慮。