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開公眾號教數學 長沙13歲神童錄取清華

中國新聞組／北京30日電
周睿哲（左二）和老師及其母親合影。（取材自瀟湘晨報）
周睿哲（左二）和老師及其母親合影。（取材自瀟湘晨報）

湖南長沙一名13歲少年周睿哲才剛升上高中一年級，就入選北京清華大學數學科學領軍人才培養計畫，被保送到清華求真書院。這位天資聰穎的神童，從小就展現優異的數學能力，還開了一個公眾號，專門分享他的數學研究，連他的高中老師都大讚他這些文章「專業性極強」、「清晰嚴謹」。

瀟湘晨報報導，周睿哲在疫情期間寫了許多數學研究論文，並分享在自己的公眾號「周天天愛聊」，他特別喜歡抓出課本裡的問題。例如在「無理數估算問題」這篇文章中，他指出：四捨五入是一個範圍，按照例題方法估算也是一個範圍，但這個範圍可能很不精確或者有「差之毫釐，失之千里」的偏差，這時，我們精確範圍即可，這就是這篇文章對估算主要改進的方法。

周睿哲開了一個公眾號叫「周天天愛聊」，裡面的論文都是他在疫情期間寫下的。（取材自...
周睿哲開了一個公眾號叫「周天天愛聊」，裡面的論文都是他在疫情期間寫下的。（取材自瀟湘晨報）

除了數學，周睿哲也對語文有所研究，例如他將「駱駝祥子」一文的思維歸納分析出七種主題要點，筆記圖文並茂。周睿哲說，他希望能與天下有識之士碰撞出思維的火花。

在他的公眾號中，「駱駝祥子」思維導圖邏輯清晰，精煉有趣。（取材自瀟湘晨報）
在他的公眾號中，「駱駝祥子」思維導圖邏輯清晰，精煉有趣。（取材自瀟湘晨報）

曾經教過周睿哲的胡伏英老師說，周睿哲從初一開始，就是同學們膜拜的「大神」，但是他卻絲毫不驕傲，非常低調內斂，班上的同學都非常喜歡他。

如今周睿哲通過綜合測試、專業測試、心理測試、體質測試等多輪考核，成功入選清華大學丘成桐領軍的人才培養計畫。

報導指，周睿哲受訪時謙虛地表示，自己在雅禮中學的拔尖人才貫通培養中心獲得很多幫助，「中心的訓練非常苦，但能從學長們那裡汲取能量，讓自己飛速向前，也希望將來能延續傳統，幫助到自己的學弟學妹」。

來源：百姓關注

北京 疫情

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