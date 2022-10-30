湖北官員古裝扮俠客推觀光 被笑辣眼「體寬不灑脫」

湖北省隨州市文旅局局長解偉在當地銀杏景區宣傳片中的「古風」造型。（取材自九派新聞）

為吸引遊客，近年不少地方官員都親當「網紅」甚至粉墨登場拍片宣傳旅遊。不過湖北省隨（隋）州市文旅局局長解偉在當地銀杏景區宣傳片中的「古風」造型，引來不少網民的負評，網友嫌解偉太胖，不適做「俠客」。對此，解偉回應說，「哪怕是獻醜」，也要讓更多的人知曉隨州美景，「只要不攻擊我的家鄉隨州就行了」。

九派新聞報導，解偉在宣傳影片中，裝著古裝、戴著長假髮，在銀杏樹下舞劍、下棋，試圖營造唯美的俠客風格。不過，影片經過網路傳播後，引來許多網友批評，「沒有顏值不必勉強」、「以醜出圈」、「辣眼」、「體型寬廣，無法灑脫」；目前該影片瀏覽量已破200萬。

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影片爆紅後，解偉又拍了一支影片，解釋當時是在時間倉促的狀況下拍攝的，服裝跟化妝都無法很完善，也自承自己經驗不足，誠懇地反省態度反而讓他收穫了一批粉絲。

湖北省隨州市文旅局局長解偉在當地銀杏景區宣傳片中的「古風」造型。（取材自九派新聞）

報導稱，解偉受訪時表示，面對網路上的負評，他豁達地說，「我們需要話題，需要宣傳自己的家鄉，只要能讓網友覺得有趣，哪怕是我自己獻醜好笑，你們能知道隨州有這麼多美景，就行了」。

解偉還介紹，隨州有深厚的文化底蘊，也是電影 「刺客聶隱娘」的拍攝地之一，所以選擇以古裝風格宣傳當地，但也因沒有太多預算 請演員，只好親自上陣。所幸效果奇佳，該影片瀏覽量已經超過之前所有的宣傳影片。

事實上，這不是解偉第一次「變裝」演出，他今年上半年就曾扮成神農部落的「原始人」來宣傳隨州。解偉說，他有這個想法是向其他走紅的文旅局局長學習的成果，比如騎馬走紅的賀嬌龍、甘孜州文旅局長劉洪；也已計畫找其他網紅文旅局局長當面學習經驗。