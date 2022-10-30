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鄭州富士康員工「逃疫」 步行百公里返鄉

記者陳言喬／即時報導
富士康員工拎著大包小包和厚重衣物穿越田野逃離廠區。（微信截圖）
富士康員工拎著大包小包和厚重衣物穿越田野逃離廠區。（微信截圖）

河南鄭州疫情擴散，富士康廠淪疫區，「抖音」多個帳號爆出富士康工人為「逃疫」徒步百公里返鄉視頻，引發強烈關注。

視頻可見，大批年輕男女穿著厚外套，手拖行李箱或提著口袋和衣物，在田野間或在高速公路路邊徒步。路邊有熱心人放置礦泉水，麵包和點心，還可以看到「歡迎富士康孩子們回家」，「富士康員工免費喝水」，「返鄉人員食物補給點，早日到家」等標語。

鄭州富士康員工徒步逃離廠區。（微信截圖）
鄭州富士康員工徒步逃離廠區。（微信截圖）

港媒報導，全球最大蘋果iPhone代工廠富士康位於河南鄭州的廠房，近日傳出員工大規模染疫，廠區嚴格封控，富士康發聲明強調「2萬員工確診」是「嚴重不實信息」，鄭州園區生產營運相對穩定。但社交媒體傳出，富士康鄭州廠區疫情診愈來愈多，廠內物資缺乏，有部分陽性感染者更被封在爛尾樓中，沒人給藥，沒人管飯，沒人接管，環境極其惡劣，最終數天之後工人無奈之下強行離開，徒步回家。

第一財經30日引述富士康廠區1名行政人員證實，他們的廠已閉環管理十幾天了，點對點上班。該工作人員還表示，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。

鄭州富士康廠區外圍多處設有返鄉人員補給點。（微信截圖）
鄭州富士康廠區外圍多處設有返鄉人員補給點。（微信截圖）

多處設有富士康返鄉人員補給點。（微信截圖）
多處設有富士康返鄉人員補給點。（微信截圖）

報導稱，據不完全統計，截至2022年10月29日晚間22時30分，河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等五地發布「致在富士康工作人員的公開信」，表示做好了當地戶籍員工返回家鄉的準備。各地均表示，確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

走累的富士康員工蹲在高速公路路邊休息。（網路截圖）
走累的富士康員工蹲在高速公路路邊休息。（網路截圖）

鄭州 河南 疫情

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