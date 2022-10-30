中國北方提早供暖 韓正：不准限電
10月中下旬，東北地區氣溫驟降。多個北方省份9月已開始能源保供部署，黑龍江、內蒙古、青海、寧夏等部分地區已提前點火供暖。中國國務院前天開會部署入冬保暖保供工作，副總理韓正強調，要保障民眾溫暖過冬，絕不允許發生「拉閘限電」。
綜合媒體報導，中國去年入秋爆發缺電危機，多地被迫實施限電。其中，東北三省9月數度對民生用電進行無預警斷電的「拉閘限電」，引發廣大民怨，主因是煤炭價格飆漲導致發電用煤供需失衡。
10月以來，國家能源集團、國家電投、中國華能等央企業密集部署今冬能源保供工作，著重做好煤炭增供穩價、電力安全可靠供應，堅持以煤電保電力安全。
因應今年氣溫下降快，北方多地已提前供暖，各地也在密集部署度冬能源保供。內蒙古燃煤鍋爐供熱企業儲煤635萬噸，國家能源集團寧夏電力有限公司所屬火電企業，以多種方式加大煤炭調運量，企業燃煤庫存達360萬噸。國家能源局副局長任京東日前表示，目前全國統調電廠的存煤保持在1.7億噸以上，比去年同期增加了約1倍，處於歷史最高水平。
國際能源供應吃緊之際，據央視新聞聯播，韓正28日出席今冬保暖保供工作電視電話會議並講話，對今年冬季保暖保供工作作出安排。
韓正指出，黨中央、國務院高度重視今冬保暖保供工作。在有關方面共同努力下，今冬能源保供穩價「具備了較好的基礎」。要繼續加強資源統籌和政策支持，做實做細保暖保供工作，確保經濟平穩運行，確保能源安全保供，確保居民用電用氣用能價格穩定、群眾溫暖過冬。
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