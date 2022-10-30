我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

中國北方提早供暖 韓正：不准限電

中國新聞組／北京30日電
北方多地提前供暖，吉林省長春國信供熱集團紅旗分公司熱源廠工人在查看鍋爐運行狀況。(新華社)
北方多地提前供暖，吉林省長春國信供熱集團紅旗分公司熱源廠工人在查看鍋爐運行狀況。(新華社)

10月中下旬，東北地區氣溫驟降。多個北方省份9月已開始能源保供部署，黑龍江、內蒙古、青海、寧夏等部分地區已提前點火供暖。中國國務院前天開會部署入冬保暖保供工作，副總理韓正強調，要保障民眾溫暖過冬，絕不允許發生「拉閘限電」。

綜合媒體報導，中國去年入秋爆發缺電危機，多地被迫實施限電。其中，東北三省9月數度對民生用電進行無預警斷電的「拉閘限電」，引發廣大民怨，主因是煤炭價格飆漲導致發電用煤供需失衡。

10月以來，國家能源集團、國家電投、中國華能等央企業密集部署今冬能源保供工作，著重做好煤炭增供穩價、電力安全可靠供應，堅持以煤電保電力安全。

因應今年氣溫下降快，北方多地已提前供暖，各地也在密集部署度冬能源保供。內蒙古燃煤鍋爐供熱企業儲煤635萬噸，國家能源集團寧夏電力有限公司所屬火電企業，以多種方式加大煤炭調運量，企業燃煤庫存達360萬噸。國家能源局副局長任京東日前表示，目前全國統調電廠的存煤保持在1.7億噸以上，比去年同期增加了約1倍，處於歷史最高水平。

國際能源供應吃緊之際，據央視新聞聯播，韓正28日出席今冬保暖保供工作電視電話會議並講話，對今年冬季保暖保供工作作出安排。

韓正指出，黨中央、國務院高度重視今冬保暖保供工作。在有關方面共同努力下，今冬能源保供穩價「具備了較好的基礎」。要繼續加強資源統籌和政策支持，做實做細保暖保供工作，確保經濟平穩運行，確保能源安全保供，確保居民用電用氣用能價格穩定、群眾溫暖過冬。

北方多地提前供暖，呼和浩特一間供暖公司工人查看鍋爐運行情况。(新華社)
北方多地提前供暖，呼和浩特一間供暖公司工人查看鍋爐運行情况。(新華社)

國務院

上一則

香港人才招聘嘉年華 有企業收簡歷數僅往年1/4

下一則

120港人報名「載荷專家」追航天夢 女性占4成

延伸閱讀

電氣化+裝LED燈 亞當斯斥資40億 打造綠色學校

電氣化+裝LED燈 亞當斯斥資40億 打造綠色學校
過渡期中國領導層排序 李克強仍為第二

過渡期中國領導層排序 李克強仍為第二
中共黨章全文 「兩個維護」鞏固習「兩個確立」未寫入

中共黨章全文 「兩個維護」鞏固習「兩個確立」未寫入
中共公布新黨章 「習近平」出現12次 增列反台獨

中共公布新黨章 「習近平」出現12次 增列反台獨

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活