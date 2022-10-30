中國北方提早供暖 韓正：不准限電

北方多地提前供暖，吉林省長春國信供熱集團紅旗分公司熱源廠工人在查看鍋爐運行狀況。(新華社)

10月中下旬，東北地區氣溫驟降。多個北方省份9月已開始能源保供部署，黑龍江、內蒙古、青海、寧夏等部分地區已提前點火供暖。中國國務院 前天開會部署入冬保暖保供工作，副總理韓正強調，要保障民眾溫暖過冬，絕不允許發生「拉閘限電」。

綜合媒體報導，中國去年入秋爆發缺電危機，多地被迫實施限電。其中，東北三省9月數度對民生用電進行無預警斷電的「拉閘限電」，引發廣大民怨，主因是煤炭價格飆漲導致發電用煤供需失衡。

10月以來，國家能源集團、國家電投、中國華能等央企業密集部署今冬能源保供工作，著重做好煤炭增供穩價、電力安全可靠供應，堅持以煤電保電力安全。

因應今年氣溫下降快，北方多地已提前供暖，各地也在密集部署度冬能源保供。內蒙古燃煤鍋爐供熱企業儲煤635萬噸，國家能源集團寧夏電力有限公司所屬火電企業，以多種方式加大煤炭調運量，企業燃煤庫存達360萬噸。國家能源局副局長任京東日前表示，目前全國統調電廠的存煤保持在1.7億噸以上，比去年同期增加了約1倍，處於歷史最高水平。

國際能源供應吃緊之際，據央視新聞聯播，韓正28日出席今冬保暖保供工作電視電話會議並講話，對今年冬季保暖保供工作作出安排。