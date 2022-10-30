湖北咽拭子採集 至少擦拭6次 網民：最舒服就是不做

外界原期待中共20大結束後，嚴格防疫政策放鬆，但近一周來，中國多地封控潮再起，並無放鬆跡象。圖為上海民眾排隊做核酸檢測。（歐新社）

湖北省疾控專家表示，本次疫情 隱匿性高，感染者被發現陽性時已造成周圍人群感染；武漢 市衛健委發布公告，正確規範的咽拭子採集標準擦拭至少6次；引起網路熱議，有網民說，最舒服就是不做。

環球時報報導，湖北省疾病預防控制中心傳防所急傳部主任吳楊指出，本次疫情由傳播速度快、隱匿性高的奧密克戎（Omicron）變異毒株引發。「這種隱匿性體現在：大部分感染者為無症狀感染者，沒有臨床表現但具有傳播力。感染者可能處在檢測 的『窗口期』或者是間歇性排毒，即感染新冠病毒後，短時間核酸檢測結果顯示為『陰性』，即假陰性。但已具備排毒能力，待發現陽性時病毒已造成周圍人群感染。」

據報導，武漢市衛健委日前發布「關於加強核酸採樣操作社會監督的公告」稱，正確規範的咽拭子採集標準：被採集人員頭部微仰，嘴張大，露出兩側扁桃體，採樣員將拭子越過舌根，在被採集者兩側扁桃體稍微用力來回擦拭至少3次，然後再在咽後壁上下擦拭至少3次。

武漢公告引起網民熱議，生命時報報導，有網民說，最舒服就是不做，有人說，現在核酸都不到咽喉了，就在嘴邊收集點口水。還有人說，核酸愛好者表示擦160次都不夠；什麼時候能恢復到一周一次，一周做一次，6下就6下了；在核酸認真的真的基本沒有了，都是輕輕碰擦一下完事，在深圳天天做核酸幾個月了都是這樣，就是個形式而已，沒什麼效果。