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龍門石窟入選全球推薦旅遊地

中國新聞組／北京30日電
龍門石窟因代表中國石刻藝術的最高峰入選美國「國家地理」雜誌公布2023年度的全球推薦旅遊地名單。（Getty Images）
龍門石窟因代表中國石刻藝術的最高峰入選美國「國家地理」雜誌公布2023年度的全球推薦旅遊地名單。（Getty Images）

美國「國家地理」雜誌日前公布2023年度全球推薦旅遊地名單，其中，洛陽龍門石窟作為中國唯一上榜的目的地，入選「文化類」旅遊地推薦名單。該推薦文章介紹，龍門石窟是世界上造像最多、規模最大的石刻藝術寶庫，被聯合國教科文組織評為「中國石刻藝術的最高峰」。

美國「國家地理」雜誌於10月27日公布的「2023年度全球推薦旅遊地名單」以「尊重」為主題，共分為「社區」、「文化」、「冒險」、「自然」以及「家庭」五個類別，囊括了25處明年必去的旅行目的地。其中，龍門石窟入選「文化類」旅遊地。

該推薦文章並介紹，2021年，龍門石窟成為電視節目「龍門金剛」雜技舞蹈的背景，並引起轟動。該石窟也是西安交大與芝加哥大學數字掃描科技合作的對象。

其他入選的旅遊地還包括義大利亞壁古道（文化）、蘇格蘭高地（自然）、紐西蘭（冒險）、希臘十二群島（社區）以及特立尼達和多巴哥（家庭）等共25處。

河南省文化和旅遊廳簡介指出，龍門石窟開鑿於北魏孝文帝遷都洛陽之際（公元493年），之後歷經東魏、西魏、北齊、隋、唐、五代的營造，從而形成了南北長達1公里、具有2300餘座窟龕、10萬餘尊造像、2800餘塊碑刻題記的石窟遺存。由於地處都城之南，古代帝王擬己為「真龍天子」，故又稱「龍門」。

龍門石窟是北魏、唐代皇家貴族發願造像最集中的地方，是皇家意志和行為的體現，具有濃厚的國家宗教色彩。在北魏時期雕鑿的眾多洞窟中，以古陽洞、賓陽中洞和蓮花洞、石窟寺這幾個洞窟最有代表價值，規模宏偉、氣勢磅礴的大盧舍那像龕群雕最著名。

龍門石窟延續時間長，跨越朝代多，所處地理位置優越，自然景色優美，是許多石窟難以比擬。現為世界文化遺産、全國重點文物保護單位、國家5A級旅遊景區。景區由西山石窟、東山石窟、香山寺和白園四個景點組成。

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