中國3航空公司國際線 增兩倍達136條 票價有望下調

三大航空公司國際航線暴增兩倍達136條。圖為深圳機場。(取材自民航資源網)

中國新的航季安排公布後，實際執行狀況受到關注。根據最新資訊，中國三大航空公司國航、東航 與南航，確定執行的國際航線 已達136條，較新航季安排出爐前，暴增為兩倍之多。

據澎湃新聞報導，新航季中國國航、南航、東航分別計畫執行52條、42條、42條國際航線，共136條國際航線。以國航和南航為例，相較於上一個夏秋航季（3月27日到10月29日），國航、南航分別執行17條以及25條國際航線，此次新航季國際航線數量大幅增加，增長兩倍和68%。

另據人民網報導，東航每周可執行的國際航線數量已從原先的25條54班、增至42條108班。

除了恢復航線，新航季當中，中國的航空公司也開闢不少新的國際航線，例如國航計畫新開北京–約翰尼斯堡–成都、重慶–布達佩斯、重慶–胡志明市等國際航線；南航則新增廣州–金邊、廣州–杜拜、廣州–馬尼拉、武漢 –馬尼拉、武漢–曼谷、廣州–曼谷、深圳–新加坡等國際航線。

另外，吉祥航空10月28日宣布新增南京–東京的航線計畫；山東航空11月10日新開青島–大阪航線、廈門-雅加達航線也有望開航。

國際航線大幅增班，票價也隨之回調。據旅遊平台「攜程」統計，10月下旬中國的國際航班機票平均支付價格，比9月同期下降了13%。目前歐洲各大主要城市到中國的機票價格，基本回到人民幣1萬至2萬元之間，部分航線降至人民幣1萬元以內。

10月26日，民航局召開月度例行新聞發布會。對於新航季航班計畫安排。民航局介紹，在國際航線航班方面，目前國內外航空公司每周安排客運航班840班，也就是420個往返航班，同比2021/22年冬春航季增長105.9%； 每周安排貨運航班（含客改貨）6148班，同比2021/22年冬春航季增長6.7%。

此外，持續增加國內航班運力投入。在國內航班運營方面，國航計畫執行343條國內航線，1450班次/天，同比2021年同期提升3.3%。