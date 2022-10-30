中國防疫不鬆綁 長沙馬拉松改線上跑

廣州西華路兩側因分屬兩區，執行兩種不同的防疫政策。（取材自微博）

外界原期待中共20大落幕後，現行嚴格防疫 政策會略為鬆綁，但近一周來並無跡象顯示有此趨勢。28日新冠感染者依舊破千。國家衛健委昨通報，新增本土新冠確診病例324例，涉及廣東等23個省份；新增本土無症狀感染者1153例，涉及廣東等28個省份。

儘管現行措施已證明無法達到「清零」目標，但各地迄今依舊堅持落實。受此影響，將於今日登場的杭州桐廬馬拉松 則正常舉行，但參賽選手需憑48小時核酸證明、健康碼、行程碼等證明才能最終參賽，浙江省外選手則需於10月27日前進入浙江，完成「3天3檢」方可參賽。

2022長沙馬拉松組委會28日晚間宣布，原定11月6日舉行的長沙馬拉松將改為「線上賽」。主辦單位坦承，取消線下賽的原因主要還是疫情 防控。這已是長沙第三次進行線上馬拉松賽。

對於不少人好奇：「線上上課可以理解，線上馬拉松是什麼操作？」主辦單位表示，屆時會在App上發布競賽規則，參加者線上註冊，各自跑完後上傳戶外跑步軌跡及成績即可。

馬拉松線上舉行還不是當前中國防疫政策下最魔幻的場景，廣州近幾年最紅的美食街區之一的西華路，現在一邊可以內用，一邊禁止內用，導致馬路一側的商家生意興隆，另一側門可羅雀。

新任上海市委書記陳吉寧上任次日就召開疫情防控工作專題會議，強調毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針。上海迪士尼樂園為遵循防疫相關要求，自10月29日起，部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店將暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現。

福州本輪疫情90%以上病例與酒吧等場所相關聯，從10月28日到30日，餐廳全面暫停內用，倡導居家辦公，並呼籲民眾除日常生活必需、緊急就醫、參加核酸檢測、參與考試等情況外，盡量居家不外出，形同進入「半封城」狀態。