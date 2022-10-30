馮小剛全家「潤」了？現身洛杉磯豪宅送客 微博清空

疑似中國名導演馮小剛（右二）夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

許久未公開露面的中國名導演 馮小剛夫婦，近日被爆料全家移居美國洛杉磯 ，一段疑似馮小剛在豪宅接待、送離客人的影片在網路上流傳，該影片直指馮一家人已經「潤」到美國。而馮小剛的微博目前已被清空，顯示「暫無內容」。

來源：YouTube

根據網路上近日流傳的影片，可以看到馮小剛與妻子徐帆在一處看起來像是豪宅門口的地方送別友人，鏡頭中還出現他們的女兒徐朵，夫妻倆穿著居家簡便，腳上還穿著拖鞋。

馮小剛早前曾被報導在洛杉磯置產，2014年時以500萬美元買下一棟位於比佛利山莊附近的豪宅，2018年又花600多萬美元買了另一棟豪宅。

馮小剛全家移居美國的話題，自28日晚間在中國網路上引起討論，許多人指馮小剛就是「潤」了，但也有人稱馮小剛夫婦可能只是去美國「陪讀」，因為女兒也在。

另一個知名導演張藝謀，早在7月就有消息稱他急售豪宅，最終以人民幣6100萬元（約842.6萬美元）成交，當時就有不少網友評論「老謀子也在謀畫著移民 了」，作家劉小海藉此稱張藝謀帶全家移民美國，他還曬出了一組所謂張藝謀在美國做飯的照片。

事後張藝謀的妻子出面發聲，只是諮詢，目的是為了將爸媽接到身邊一起住。張藝謀工作室近日曬出了一段「老謀子」的工作日常，疑似是為回應近日的移民爭議。