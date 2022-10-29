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山東3歲女娃慶生網友熱議 原來是…爸媽高齡7旬

中國新聞組／北京29日電
山東一對七旬老夫妻，為3歲女兒慶生。（視頻截圖）
山東一對七旬老夫妻，為3歲女兒慶生。（視頻截圖）

山東省棗莊市一對父母喜滋滋的為3歲愛女慶生影片，在網路上引起熱議。原來是這對父母都已年過70，兩人的女兒甚至比孫女還要小15歲，許多人都不可思議表示「這簡直是醫學奇蹟」。

極目新聞報導，老夫妻育有一子一女，子女兩人皆已超過40歲，老夫妻平時和15歲的孫女一起生活，沒想到兩人卻在三年多前意外懷孕。

婦人當時以67歲的高齡自然懷孕，準備生第三個孩子時，身邊的親友大都勸他們放棄，一來產婦年紀大了怕承受不住，二來不見得能保證胎兒的健康；但兩人認為這是老天爺賜給她的禮物，說什麼也要生，平安誕下小女兒後兩人為其取名「天賜」。

如今71歲的先生變成了「帶娃狂魔」，夫妻倆日前在網路上分享天賜3歲生日的照片，只見兩人抱著女兒，喜悅之情溢於言表，夫妻倆並開直播與網友們分享喜悅、直播帶娃。

不少人見狀也紛紛留言道賀，並大讚他們是幸福的一家人，「祝福小寶貝越來越漂亮」、「能來到人世間的都是天賜寶貝」、「祝一家三口歡樂，小寶貝健康成長，二老長命百歲」。不過，也有網友認為，兩人老來得子，將來女娃長大就成了「準孤兒」。

據報導，婦人是一名醫務工作者，丈夫則是退休律師，二人表示他們的退休金足夠養育女兒；面對網友質疑，丈夫說，「我們一家人非常好，誰想怎麼說就怎麼說，只要我們幸福就好」。

來源：YouTube

山東一對老夫妻在年近70歲時，喜抱千金，圖為孩子過的第一個兒童節。（截圖自梨視頻...
山東一對老夫妻在年近70歲時，喜抱千金，圖為孩子過的第一個兒童節。（截圖自梨視頻）
老夫妻當年在產房的留影。（取材自澎湃新聞）
老夫妻當年在產房的留影。（取材自澎湃新聞）

退休金 醫學

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