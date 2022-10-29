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李冰潔大爆發 2天接連「泳」破世界紀錄

中國新聞組／北京29日電
2022年短池世錦賽選拔賽，李冰潔以3分51秒30的成績獲得決賽第一名，超過該項目短池世界紀錄。（新華社）
2022年短池世錦賽選拔賽，李冰潔以3分51秒30的成績獲得決賽第一名，超過該項目短池世界紀錄。（新華社）

2022年短池世錦賽選拔賽中，奧運冠軍李冰潔展現超強實力，兩天內在女子1500米自由泳決賽、女子200米自由泳決賽、女子400米自由泳決賽分別打破亞洲、中國和世界紀錄。連續三個單項打破紀錄，李冰潔成為中國游泳隊最炙手可熱的人物。回想此前因成績下滑陷入低谷，曾躲在被子裡偷哭甚至想退役回家，那些痛苦不堪的場景終換來了高光時刻。

綜合媒體報導，李冰潔在女子1500米自由泳決賽中，以15分41秒80的成績奪冠；女子200米自由泳決賽以1分51秒25成績，刷新中國紀錄；女子400米自由泳決賽則是游出3分51秒30，打破世界紀錄。

2017年，15歲的李冰潔在布達佩斯游泳世錦賽橫空出世，一舉摘取女子400米自由泳銅牌和800米自由泳銀牌並打破亞洲紀錄，在全運會上包攬四金，可惜隨後三年狀態陷入低谷。身體發育、成績下滑、找不到適合自己的訓練方法，惡補體能卻遭遇骨折受傷，種種挫折一度讓她萌生退役念頭。

然而為了心中的熱愛，李冰潔扛住了「魔鬼訓練」，獨自在泳池連續6小時訓練，甚至手腕骨折後，仍戴著石膏護具掌握水感。

如今李冰潔連破多項紀錄，她激動表示，「完全沒有想到可以超世界紀錄！我剛恢復了兩個月訓練，本來想游到3分53秒多，沒想到一下子把世界紀錄提高了這麼多」，她更開心說道，這證明兩個月來的訓練有效果，自己的努力沒有白費。

來源：YouTube

2022年短池世錦賽選拔賽，李冰潔以3分51秒30的成績獲得決賽第一名，超過該項...
2022年短池世錦賽選拔賽，李冰潔以3分51秒30的成績獲得決賽第一名，超過該項目短池世界紀錄。（新華社）

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