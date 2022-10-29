劉畊宏夫婦加入淘寶發雙11財 成新直播四天王

今年5月底，劉畊宏開啟了爆紅之後的首次帶貨直播，在其妻子王婉霏vivi的帳號進行「曲線帶貨」。當晚劉畊宏與妻子身著斐樂的衣服，與品牌方斐樂進行了直播連線，期間共上架三款斐樂旗下的商品並均銷售一空。（取材自觀察者網）

雙11檔期正是搶錢好時機。今年靠著健身 操大紅的台灣藝人劉畊宏及妻子ViVi，近日傳出將入駐淘寶直播。據了解，這是繼羅永浩、俞敏洪後又一位加入淘寶的頭部主播，再加上李佳琦，淘寶已湊齊了新的直播「四大天王」。

觀察者網報導，從品牌方流出的招商海報來看，劉畊宏與ViVi的直播間目前正處於招商狀態。海報顯示，10月31日ViVi本人將開啟淘寶直播；11月9日則是劉畊宏及妻子ViVi同台直播。

目前他們的招商主要面向6個類目，分別為健康食品、養生保健、個護家清、3C數碼、服裝飾品、生活用品。目前已可在淘寶直播搜索到名為「ViVi肥油咔咔掉」的帳號。「腰間的肥油咔咔掉，人魚線馬甲線我想要」是劉畊宏在直播時常喊的口號。

已可在淘寶直播搜索到名為「ViVi肥油咔咔掉」的帳號。（取材自觀察者網）

據了解，今年3月至4月的一個月時間內，劉畊宏直播累計觀看人次超1億，單場直播最高達4476萬觀看，當時創下了抖音 直播紀錄。目前劉畊宏在抖音的粉絲數達7269萬，位列抖音前10大個人帳號。

在健身直播爆火後，劉畊宏夫婦5月底首次帶貨直播，與品牌方斐樂進行了直播連線，期間共上架三款斐樂旗下的商品並均銷售一空。

情人士透露，自從火了之後，劉畊宏的商務合作報價也水漲船高。值得一提的是，越來越多的頭部主播開始多元化發展，並不將自己捆綁於某一平台。對於劉畊宏夫婦是否會專一在淘寶直播，目前沒有更多信息，不過可以肯定的是，平台是否擁有更好的運營以及服務能力，將成為留住主播的重要籌碼。