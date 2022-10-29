雙11搶人大戰 時薪千元招不到主播

雙11臨近，各大招聘網站和電商從業者的朋友圈裡，帶貨主播的招聘熱度空前高漲。（取材自微信）

雙11將至，帶貨主播身價水漲船高，不少招聘廣告打出，「直播5-6小時，不坐班，全職月薪1萬5000-4萬（人民幣，下同，約2068到5516美元），兼職150元-300元/小時（20到41美元）」的優渥條件，仍然「一播難求」。不少電商 表示，旗下主播從原本一天一場，到現在一天兩、三場，仍難以應付需求。

深燃報導，某直播代運營機構負責人章赫說，今年雙11前爆單了，以往公司有十餘個簽約全職主播就足夠。近來，他們接到20餘個商家搭建直播間迎戰雙11的需求，客戶中有不少是酒店、旅遊業商家。

他說，「我們的全職主播早就排滿了，以往她們一天只播一場，現在基本上是連軸轉，一天兩到三場，平時還要在不同的直播間串場，這種情況之前從沒出現過」，全職主播排期滿，兼職主播也上了，章赫就另外通過公會、院校，還有自有行業資源，招了50多名兼職主播。

他介紹，平時成熟的全職主播，在北京 的工資大概是底薪1.5萬到1.8萬加提成，兼職主播最低每小時250元，最近兼職主播的薪資炒到了每小時1000元以上，全職主播的出場費最低的也漲了一倍以上。不過他預測，雙11過後主播的價格就會回落。

另一家直播代運營公司負責人晨飛，他們遇到的第一大難題也是招主播。因為市場上搶主播競爭激烈，晨飛基本上找不到有一年以上經驗的主播，再加上成熟主播的成本又高，他只得轉向培養新主播。晨飛介紹，日常做直播，一個月大概要5萬元的人力成本，對質感要求高一點可能要10萬；雙11期間，主播身價高漲，人力成本至少10萬起跳。

也有商家發現開播幾個月後，收入遠遠比不上成本。南莊今年前半年才開始做店播，用的是最低配置，兩個主播，每一個主播底薪7000元加提成、一個助理兼場控上鍊接、一個運營，一個月總成本大約五、六萬元，只是因為疫情 、物流、倉庫等一些原因，最後還是沒賺到錢。