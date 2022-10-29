天將降大任於「啥」人 群體記憶錯亂 或曼德拉效應

人教社1961年版初中語文教科書，是天將降大任於是人也。（取材自上游新聞）

「救命，到底是誰竄改了我的記憶？」近日，有關「故天將降大任於是人也」還是「斯人也」的爭論不休。對於人教社官方回應：歷套教材都是「是人」，許多網友表現出極大疑惑，堅稱自己學的就是「斯人」。在這種「群體恍惚」的背後，隱藏著什麼科學奧秘？

中新網報導，其實「是人」和「斯人」所表達的意思是一樣的，都表示「這個人」的意思，很可能在民間流傳時產生了偏差，更有網友分析是受到部分教輔材料和影視劇作品的影響，導致出現這樣的心理暗示。

然而面對如此「證據確鑿」，許多網友仍堅信自己的記憶，紛紛表示當年學的就是「斯人」不會有錯。更有人舉例佐證稱，輸入法推薦裡顯示的也是「天將降大任於斯人也」。

到底為何出現這種群體性記憶錯亂的情況？許多人不約而同提到一個詞「曼德拉效應」。

所謂曼德拉效應是指，人們誤解南非 前總統曼德拉在上世紀80年代死於獄中，即便他後來已被釋放，直到2013年才去世。

當時曼德拉去世的新聞發布後，世界各地的人發現自己對曼德拉的記憶出現了混亂，有數萬人堅決表示自己記得曼德拉早就死在了獄中，並且在新聞中看過他的葬禮和他遺孀的演講。甚至許多互不相識的人共同回憶道，自己曾看過一部紀念曼德拉的電影 ，包括電影的名字和內容的描述都大體一致，然而這部影片別說上映，甚至從未拍攝過。

其實有關曼德拉效應的事件，往往不是長期形成的，而是由瞬間的記憶碎片錯誤組合而成。這種瞬時性的記憶，主要是由於人們接收到某項啟發性的新聞或者訊息，從而使大腦產生了聯想，並調用了相關的記憶碎片進行組合。

比如曼德拉效應事件形成的原理，就是記憶碎片的錯誤組合和人們受生活經驗的影響。此前，曼德拉出現在大眾視野時，最顯著的特點是他的一頭白髮，而頭髮花白往往聯想人生暮年。加上曼德拉在監獄 中依然鬥爭不屈，且晚年又很少出現在大眾視野，於是當他死亡的消息傳來時，很多人便出現曼德拉早已死亡的錯誤記憶。

人們常說「眼見為實」，然而對於大腦的記憶來說，並非用眼看到的才會產生記憶。一般情況下，人們用眼看到的事物或場景，自然形成記憶，但在大腦記憶中樞中，聽到、看到和想到的，以及生活經驗都會凝結在一起，並對記憶產生影響。

所以，你被記憶騙到了嗎？你還遇過哪些被稱為「曼德拉效應」的事件？