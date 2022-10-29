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內蒙轉運大學生包頭拒收？ 火車上擠滿近千「人球」

中國新聞組／北京29日電
內蒙工業大學學生被困在前往包頭的火車上。(取材自微博)
內蒙工業大學學生被困在前往包頭的火車上。(取材自微博)

在拉薩封城爆發民眾抗議後，擔心疫情失控，內蒙轉運大批工業大學學生返鄉。但在轉運途中，學生因確診遭包頭政府拒收，近千名學生成為「人球」困在火車上進退兩難。對此，校方解釋，火車的確在中途停了一下，但並非網傳的「死亡列車」。

來源:YouTube

自由亞洲電台報導，內蒙官方27日指出，為了落實自治區書記孫紹騁24日視察時的指示，呼和浩特市正在實施有組織的大學生分流返鄉。呼和浩特正在通過工作專班，與各地協調，將沒有出現疫情的學校進行分流，讓各地將這些學生們接回家。

此外，將對出現疫情的學校的密切接觸者，轉運出呼市之外實行異地隔離，並在隔離結束後，讓這些學生繼續分流返鄉。

被孫紹騁視察的疫情重災區內蒙工業大學首當其衝，並於27日開始用火車緊急轉運該校大批學生到包頭進行集中隔離，但因為車上出現感染病例，導致包頭方面拒收，導致大批穿著防護服的學生被困車上。

知情人士指出，呼和浩特市緊急轉運分流學生，其中一個主要的因素是西藏拉薩民眾抗議封控的消息讓當地感到了壓力，害怕被封控已一個月的數十萬大學生鬧事，並引發蒙族和回族聚居區民眾的連鎖反應。

知情人士稱，在高層清零政策的壓力下，各地官員都害怕背鍋。所以，轉運途中一旦出現感染病例，近千名內蒙工業大學的學生就被困在火車上，進退兩難。

資深律師王振江指出，呼和浩特分流數十萬學生以轉嫁風險的做法，毫無疑問地會引起別的省市官方的反彈，而內蒙方面又不能與各地政府進行有效的協調和同步行動。他指出，這次事件正凸顯了中國防疫工作的粗暴和荒謬。

據工業大學學生稱，隨著疫情的在該校擴散，校方不但出現了物資匱乏，還拒絕接聽學生們的電話。被困在途中和學校的學生，也無法撥通學校的電話。

東方網報導，內蒙古工業大學宣傳部老師指出，「轉運是昨天晚上的事，車在中途停了一下，不是什麼網上傳的死亡列車，接下來會有正式的說明」。

接收轉運學生的包頭市石拐區疫情防控指揮部表示，的確有學生凌晨4點左右抵達石拐區的學校隔離，「肯定一切保障孩子們的生活」。

內蒙工業大學學生被困在前往包頭的火車上。(取材自微博)
內蒙工業大學學生被困在前往包頭的火車上。(取材自微博)

疫情 封城 防疫

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