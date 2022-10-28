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中國擬大查稅？國考招2.5萬稅務員 占總數67%

中國新聞組／北京28日電
稅務人員正為企業辦稅人員講解涉稅業務辦理流程。（取材自華龍網）
稅務人員正為企業辦稅人員講解涉稅業務辦理流程。（取材自華龍網）

中國國家公務員局網站公布，2023年國家公務員考試（國考）公共科目筆試將於今年12月4日舉行，這次國考計畫招錄數量3.71萬人，再創新高，部分報名熱度較高的職位競爭程度達「千里挑一」。由於明年招聘的公務員職位中，稅務系統就占了招錄總量的67.4%，引發國家增聘稅務人員是為準備「大查稅」的疑慮。

綜合媒體報導，明年招聘的公務員職位中，大部分來自稅務系統，將招錄近2.5萬人，較上一年度增加約5000人，占了國考招錄總量的67.4%。

報導指出，稅務系統近年招聘大量公務員，引發外界猜測，有人認為這和「金稅四期」系統將上線有關。金稅四期將對個人及企業的稅務及「非稅」業務實現全方位監控，並充分運用大數據、人工智能等新一代信息技術，從「以票管稅」升級成「以數治稅」，有網友擔心增聘人員是國家稅務監管升級的先兆。

不過也有網友表示，稅務系統近年迎來退休潮，增聘大量人員可能只是為填補人手空缺。

近些年，國考報名階段時常出現考生扎堆報考某一個職位的現象。例如，青海省稅務局曲麻萊縣稅務局「一級行政執法員(三)職」，本次招考僅計畫招錄一人，報名審查通過人數已達1318人，報名待審查人數達1024人。這一職位屬於「西部地區和艱苦邊遠地區職位」，學歷要求為大專及以上，專業要求數學類、電子信息類、計算機類等學科，限以主修專業報考，在本單位最低服務年限為五年。

專家分析，這些炙手可熱的職位有一些共同特徵，「這些崗位大都限制條件少，報名門檻較低，報名條件越寬鬆，報的人就越多」。

也有部分崗位目前依然是「零報考」。例如，上海海關「物控查檢四級主辦及以下」一職，這一職位主要從事海關口岸一線貨物查驗、監管工作，招考人數10人，面試錄取比為3：1，要求學歷為本科或碩士研究生，專業為預防醫學、臨床醫學、動物醫學等相關專業。

醫學 人工智能 退休

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