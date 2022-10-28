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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

要糧要解封 拉薩居民上街抗議、威脅放火

編譯陳曉慈／綜合報導
拉薩市26日傳出在瑯賽5區加榮市場，有百餘外地工人聚集要求返鄉。（取材自推特）
拉薩市26日傳出在瑯賽5區加榮市場，有百餘外地工人聚集要求返鄉。（取材自推特）

西藏拉薩從今年8月開始封城，根據外媒報導，在糧食與醫療資源不足的情況下，拉薩26日有大量民眾上街遊行，要求中國官方解除已在當地實施2個月的封控政策。

來源：YouTube

在白天的影片，人群大多只是站著或在街上逗留，街上有官方防疫人員「大白」巡視。在兩段夜晚的影片中，抗議人群與汽車堵住大街，人群一邊湧入一邊大聲叫喊。

根據自由亞洲電台得到的消息，抗議人士要求中國官方解除對西藏的清零封控政策，否則將「放火」，但並未說明指的是自焚還是縱火燒房舍。

拉薩從今年8月開始封城，多位拉薩居民在社交平台上發文表示封城令從下達到執行，跟本沒有預留足夠時間給人民準備，許多人準備的糧食不夠，部分染疫者也沒有得到足夠的治療。

西藏拉薩從今年8月開始封城，多位拉薩居民在網路上表示沒有預留足夠準備時間，許多人...
西藏拉薩從今年8月開始封城，多位拉薩居民在網路上表示沒有預留足夠準備時間，許多人準備的糧食不夠，部分染疫者也沒有得到足夠的治療。（中新社資料照片）

總部位於華盛頓的人權組織「國際聲援西藏運動」（International Campaign for Tibet，ICT）9月29日發布報告，稱至少5名西藏人因為極端政策跳樓。自由亞洲電視台的記者與當地民眾確認，也證實確實有跳樓發生。

據報導，上個月在北新疆因清零政策導致餓死或缺乏資療資源致死的至少有22人。維吾爾人在中國的社交平台上發布影片，影片中可見當地人民在嚴格的清零政策下面臨嚴重的食物與醫療資源匱乏，有人甚至在影片中表示家人已經餓死。這段影片在上傳不久後就遭官方下架。

拉薩市的藏族居民走上街頭，抗議新冠疫情封鎖。(視頻截圖)
拉薩市的藏族居民走上街頭，抗議新冠疫情封鎖。(視頻截圖)

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